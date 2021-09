In uscita il numero 111 del Baco. Cronaca, interviste, analisi e approfondimenti tutti dedicati al nostro territorio

Da sabato 25 settembre è in distribuzione in tutto il Comune di Sona il numero 111 de Il Baco da Seta: settantadue pagine tutte dedicate al territorio e alla comunità di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona (nella foto sotto la copertina, foto di Mario Pachera e grafica di Agnese Bonetti).

Questi solo alcuni degli articoli che trovate sul nuovo numero:

L’origine della rinascita.

Un’estate più spensierata, ma restano tanti timori. Cronaca degli ultimi tre mesi di emergenza Covid a Sona.

“Un calvario infinito”. La vicenda terribile di Igino Gozzi, ricoverato centoquarantaquattro giorni per Covid.

Un nuovo anno scolastico a Sona segnato dal Covid.

Sonesi a Mykonos: vacanze con il coprifuoco Covid. “Dal 17 al 26 luglio, niente locali notturni, musica vietata e a letto alle una nell’isola della movida”.

Manutenzioni a Sona. L’assessore Merzi traccia il quadro dei lavori eseguiti e di quelli in programma nei prossimi mesi.

Un polo sportivo per Lugagnano. Il consiglio comunale approva una delibera che apre la strada alla realizzazione di un’area dedicata allo sport nella frazione.

“Pronti a riprenderci Sona, e su Draghi…”. Il deputato Vito Comencini nominato commissario della sezione della Lega di Sona.

“Alle prossime elezioni devono tornare i partiti”. Nasce a Sona il circolo di Fratelli d’Italia, la portavoce è Maria Cristina Sandrin.

Il bivio. La lezione delle Olimpiadi e una questione sociale che investe anche Sona.

Il bivio. La lezione delle Olimpiadi e una questione sociale che investe anche Sona. Dal Giappone a Sona, lo sport riparte. Dopo Tokyo inizia una nuova stagione sportiva sul nostro territorio: ne parliamo con l’allenatore Giuliano Valle.

“Lo sport ci fa vivere emozioni uniche”. Le voci dei giovani atleti del gruppo sportivo di Lugagnano.

“L’impresa di Ganna a Tokyo mi ha fatto esultare”. Marco Martini, campione provinciale di corsa a punti. Sedici anni ed un futuro che è già una realtà.

Cuochi a Sona. Michele Olivieri, responsabile di cucina a soli 27 anni e una passione che parte da lontano.

“Una vita di ricordi, in quella cucina e tra i bambini di Lugagnano”. Va in pensione Laura Marconi, storica cuoca della scuola dell’infanzia parrocchiale “Don Fracasso”.

“Un alveare rappresenta il massimo dell’efficienza per il bene comune”. Giannantonio Mazzi ci introduce nel mondo affascinante delle api.

Palazzolo: Un volume ricostruisce la storia della chiesa parrocchiale.

Sona mondo andata e ritorno. Giulia Corà e l’Erasmus che sfida il Covid in Germania.

I cento anni di Lina Cicheri, risiede in località Giacomona di San Giorgio in Salici.

Il museo storico “Baita monte Baldo”, una realtà culturale in continua crescita.

E’ Nicola Cavallini il nuovo capogruppo degli Alpini di Palazzolo.

Palazzolo: Addio a Marino Ambrosi, l’ultimo Alpino combattente.

Tra Radetzky a Lugagnano e truppe piemontesi a San Giorgio in Salici. Il Comune di Sona nelle cronache ottocentesche del giornale “Foglio di Verona”.

Un’autostrada (militare) a Sona a metà dell’Ottocento. La complessa storia della strada Mozambanera.

…e molto altro ancora.