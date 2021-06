In uscita il numero 110 del Baco. Cronaca, interviste, analisi e approfondimenti tutti dedicati al nostro territorio

Da sabato 26 giugno è in distribuzione in tutto il Comune di Sona il numero 110 de Il Baco da Seta (nella foto sotto la copertina): settantadue pagine tutte dedicate al territorio e alla comunità di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona.

Questi solo alcuni degli articoli che trovate sul nuovo numero:

La ginestra di Leopardi ed il bene che possiamo portare.

Mazzi fa il punto. L’amministrazione e la politica del sindaco a tre anni dall’inizio del secondo mandato.

Cronaca giorno per giorno degli ultimi tre mesi di emergenza Covid nel territorio di Sona.

Cari cinquantenni di Sona, è tempo che finisca la nostra guerra.

Dieci anni a Sona. La decade 2010-2020 vista dall’ufficio anagrafe del Comune, tra nascite, decessi, stranieri, matrimoni e divorzi.

TAV a Sona: I lavori proseguono nel rispetto delle tempistiche. Però sta nascendo qualche imprevisto di natura tecnica.

“La morsa del Covid ha colpito anche Casa Iride a Lugagnano”. Incontriamo la dottoressa Eleonora Rizzi, coordinatrice della struttura che ospita donne sole in gravidanza o con minori a carico.

Casa di riposo, tornano gli incontri e gli abbracci (protetti). Nella struttura di Lugagnano le nuove regole permettono a ospiti e parenti di rivedersi, dopo un inverno di dolori e di fatiche.

Il percorso necessario nel rapporto tra associazioni del territorio e Comune di Sona.

In memoria di Roberto Israel Foroni, scomparso prematuramente. Uno scienziato che ha fatto onore a Palazzolo a livello internazionale, studiando la fisica nucleare applicata alla medicina.

Sona-Mondo andata e ritorno. Sofia Bertoncelli e l’esperienza in una scuola di inglese per stranieri a Galway, in Irlanda.

Il presidente Melchiori: “Il NOI e l’importanza di esserci”. Il Circolo Giustiniano di Palazzolo non si è mai fermato. E ora riparte con il Grest Parrocchiale.

Un orto per insegnare ai bambini che nella vita serve fiducia. E’ stato realizzato nella scuola dell’infanzia don Eliseo Panardo di San Giorgio in Salici con l’aiuto degli Alpini.

Un progetto realizzato anche a Palazzolo.

“Il Covid ha colpito duramente il mondo della disabilità”. Diversamente in Danza di Giorgia Panetto e la forza di superare le difficoltà della pandemia per non lasciare indietro nessuno.

“La porta della Baita di Lugagnano è sempre aperta”. Il vice capogruppo degli Alpini Recchia.

Una donna alla guida dell’AVIS. Valentina Boscaini eletta presidente della sezione di Lugagnano.

La gratitudine. Il saluto di don Pietro Pasqualotto alla comunità.

“Ma questo è un garage!”. Giamprimo Zorzan racconta con un libro la (avventurosa) storia del Club “Il Giardino” di Lugagnano.

Il Questionario del Baco. Risponde Corrado Andreoli, presidente dell’AVIS di Sona e grande appassionato di montagna.

Il barbecue ed altre stravaganti avventure. Il Patrono di Sona e la ricetta delle quaglie di San Salvatore.

Una passione divorante per i pedali (e per la fisica). Alberto Appoloni di Palazzolo ed il sogno di diventare un ciclista professionista, senza dimenticare lo studio.

Sonesi in guerra. Da San Giorgio, Lugagnano e Sona conobbero la prigionia durante il Secondo Conflitto Mondiale.

La costruzione della ferrovia Ferdinandea a metà Ottocento. L’incredibile storia della TAV a Sona, prima della TAV.

Vita e opere di don Pio Vesentini. Un intellettuale nella parrocchia di Lugagnano nei primi anni del Novecento.

…e molto altro ancora.