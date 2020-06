In uscita il 106esimo numero del Baco. Un imperdibile speciale tutto dedicato ai mesi del coronavirus a Sona

Da sabato 27 giugno è in distribuzione in tutto il Comune di Sona il centoseieseimo numero de Il Baco da Seta (nella foto sotto la copertina): uno speciale di sessanta pagine a colori tutto dedicato ai mesi dell’emergenza coronavirus sul nostro territorio. Con tantissime foto a raccontare una stagione drammatica per la nostra comunità.

Questi solo alcuni degli articoli che trovate sul nuovo numero:

L’editoriale del Direttore: Le immagini della tempesta.

Dal 22 febbraio il racconto quotidiano di come il Covid-19 abbia segnato le nostre vite in maniera indelebile.

L’intervista al Sindaco Mazzi: “Dobbiamo credere nella ripartenza”.

Quanto sta pesando il Covid sull’economia di Sona? La febbre dell’incertezza e il ruolo della politica.

Economia. “In pochi giorni è cambiato il mondo”. La ferramenta Ragazzo di Palazzolo, rimasta aperta durante tutta la crisi sanitaria.

Economia. “Le tempeste impongono strategie ragionate e di buon senso”. Il Covid vissuto dal Ristorantino “El Bagolo” di Sona.

Economia. “E’ stato meraviglioso poter riaprire le nostre porte al pubblico”. La Pasticceria Mainenti di San Giorgio in Salici ed il coronavirus.

Economia. “Stiamo lavorando per non scaricare sui clienti il peso delle difficoltà economiche”. Il Centro Estetico Eden di Lugagnano.

Economia e sociale: tante le iniziative in questi mesi per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà.

Pandemia: sul sito del Baco più di due mesi di statistiche, per seguire in maniera ponderata l’andamento del contagio.

Le testimonianze dalla pandemia. “Abbiamo vissuto una situazione surreale”. I medici di base di Sona alla prova del Covid, ne parliamo con il dottor Nicoli.

Le testimonianze dalla pandemia. “Quando mi hanno detto che dovevo essere intubato…”. Il drammatico racconto di Pierluigi Briggi, Presidente del SOS.

Il SOS di Sona, una certezza per i cittadini nella tempesta dell’emergenza sanitaria. Nel trentennale della fondazione.

I tre mesi eccezionali della Protezione Civile di Sona.

Le testimonianze dalla pandemia. “Per i fedeli la lontananza dalla messa è stata una sofferenza”. Il Parroco di Palazzolo racconta questi mesi di emergenza.

Le testimonianze dalla pandemia. “La mia professione è cambiata, e abbiamo dovuto reinventare la vita a casa”. Incontriamo una mamma lavoratrice.

La faticosa quarantena delle famiglie che vivono la disabilità.

La didattica a distanza non può diventare un’alternativa. alla scuola. Riflessioni di un’insegnante dopo il coronavirus.

Covid e scuola: tante le iniziative degli istituti di Sona, dalla materna alle medie, per mantenere didattica e contatti.

Chi siamo stati in questa emergenza sanitaria?

Le foto dei nostri lettori durante la quarantena.

Covis-19 e sport. Come ripartire dopo la pandemia? Ne parliamo con la pallavolo di Palazzolo, il rugby di Sona ed il calcio di Lugagnano.

Le pandemie nella storia locale. Non c’era ancora il coronavirus, ma… Breve storia delle emergenze sanitarie a Sona.

Le pandemie nella storia locale. Nel 1918 anche a Sona arrivò l’influenza Spagnola.

“L’importanza degli Alpini in questa crisi sanitaria”. Le parole del Capogruppo di Lugagnano Fausto Mazzi.

…e molto altro ancora.