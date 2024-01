In un mondo dove tutti pensano di essere giornalisti dobbiamo (re)imparare ad essere lettori

Il discorso del direttore Mario Salvetti alla tradizionale cena di Natale della redazione del Baco da Seta è stato per me, come al solito, spunto di tante riflessioni. In particolare, una delle frasi che ha pronunciato “sui social sono diventati tutti giornalisti” mi ha fatto venire in mente una famosa frase di qualche anno fa di Umberto Eco “i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli”.

Ho sempre pensato che questa frase non centrasse il nocciolo del problema. Voglio parlare quindi di queste “legioni di imbecilli”, e mi permetto di usare questo termine perché l’ha usato Eco, anche se non mi convince molto: chi decide se uno è un imbecille o no? Eco? Io? Mah. Comunque. Non voglio parlare di questo.

Tutti, imbecilli o no, hanno sempre avuto il diritto di parola, con buona pace di Umberto Eco. Possiamo dire che “l’imbecille” solitamente aveva un raggio d’azione limitato. A me è capitato diverse volte di entrare in un bar e di incontrare “l’imbecille” (che sembra essere uscito direttamente dal libro “Bar Sport” di Stefano Benni). L’”imbecille” beve un caffè in piedi al bancone del bar, e dice la sua sugli argomenti più disparati. In Italia si dice sempre che siamo tutti allenatori quando gioca la nazionale, ma negli ultimi anni siamo diventati esperti anche di tante altre materie, che spaziano dalla medicina alla politica internazionale.

Quindi, tornando al mio caffè, io vado al bar e incontro casualmente “l’imbecille” che parla, tanto per dirne una, di vaccini. Mi faccio un’idea di questa persona perché posso guardarla, posso ascoltare come parla, che termini e che toni usa. Magari posso farmi un’idea di che lavoro fa, e sulla base di tutte queste informazioni, che analizzo in maniera anche poco consapevole, decido se voglio ascoltarlo oppure no, se voglio interagire con lui oppure no. Per esempio, se capisco che fa l’avvocato o l’idraulico, tra me e me penso che non ci capisca di vaccini molto più di quanto ne capisca io, e senza dargli bado me ne vado serena dopo aver bevuto il mio caffè.

Immaginiamo lo stesso “imbecille” su un social qualsiasi, che continua a dire la sua sugli argomenti più disparati. Ora io, che in mano non ho il caffè ma magari una tisana, sono in pigiama sul divano a fine giornata, e scrollo il mio feed con distrazione alla ricerca di non so nemmeno io cosa, me lo trovo davanti. Con il suo maiuscolo, i suoi punti esclamativi, i suoi like.

Prima di lui, un cane che dondola un neonato che dorme e dopo di lui, lo scandalo dei panettoni della Ferragni. È evidente che l’impatto è diverso da quello che mi farebbe al bar. Non conosco la fonte, vedo il messaggio ma non il messaggero. Faccio fatica a farmi un’idea di quello che sto leggendo, di chi lo sta scrivendo.

Quello che i social hanno cambiato non è tanto la libertà di scrivere o dire ciò che si vuole, quanto la possibilità e la capacità, da parte di chi legge o ascolta, di discriminare quello che leggiamo o ascoltiamo. Perché certamente posso andare sulla pagina di questo “imbecille”, vedere cosa segue, chi sono i suoi amici, quali altre cose scrive, e farmi un’idea, ma questo richiede tempo e senso critico che in quel momento non ho, o magari ho ma non ho voglia di usare.

E in ogni caso continuerei a non sapere tante altre cose che mi permetterebbero di interpretare correttamente quanto leggo, perché non so che lavoro faccia, se effettivamente conosca la materia di cui sta scrivendo, o perché scriva quello che sta scrivendo.

Il problema, quindi, non sta in chi scrive, ma in chi legge. Non sta nella “legione di imbecilli”, ma nel fatto che sono più difficili da riconoscere. In un mondo dove “sono tutti giornalisti”, dobbiamo (re)imparare ad essere lettori.