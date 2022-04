In tantissimi sulle colline di Palazzolo per la passeggiata di primavera con La Torre

Grande successo di partecipazione alla passeggiata di primavera che si è svolta sulle colline di Palazzolo sabato 23 aprile.

Un folto gruppo di circa cinquanta persone è partito da piazza Vittorio Veneto (i cui lavori sono quasi ultimati e già si apprezza come punto di aggregazione) e si sono diretti nelle colline circostanti alla ricerca di erbe spontanee commestibili.

Grazie alla sapiente guida di Stefano Ambrosi presidente dell’associazione La Torre, che ha organizzato l’evento (nella foto sopra), si è potuto scoprire e riconoscere le caratteristiche e le qualità organolettiche delle numerose erbe e piante selvatiche che sorgono nei nostri campi e lungo i sentieri, coperti dalla agevole passeggiata che ha anche offerto panorami insoliti e sorprendenti del paese, sconosciuti a molti dei partecipanti.

Districandosi agevolmente tra nomi in latino, soprannomi dialettali e proprietà curative, Stefano ha illustrato le caratteristiche di Malva, Tarassaco, Aglio selvatico, Lampascione, Borsa del Pastore ed altre decine di erbe che appaiono in primavera sotto i nostri occhi ma di cui pochi conoscono il loro uso in cucina.

Per tutte vale un consiglio generale di effettuarne la raccolta al momento del germoglio e non della fioritura, di tenersi lontano da strade e colture che potrebbero essere oggetto di diserbanti ed ovviamente di effettuare un accurato lavaggio prima dell’uso.

Veramente entusiasta è stata la risposta dei partecipanti, molti dei quali, seguendo i consigli ricevuti non hanno esitato a raccogliere qualche mazzetto di erbe per poi preparare, tornati a casa qualche pietanza appetitosa.

Al termine della passeggiata, una volta rientrati al centro di Palazzolo, è stato offerto dall’associazione La Torre un gradito rinfresco e ci si è dato appuntamento per i prossimi eventi in programma quali “La passeggiata notturna al chiaro di luna” e la visita guidata “Essere turista nel mio paese” in cui si andrà alla scoperta delle più belle corti di Palazzolo.