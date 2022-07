“In gita da Bansky”. Visita gratuita alla mostra per i giovani del Comune di Sona

Interessantissima opportunità da cogliere al volo per i ragazzi dai 14 ai 18 anni mercoledì 20 luglio. Il Comune di Sona, in collaborazione con l’Ulss 9, organizza una visita alla mostra “The world of Banksy” presso la Stazione di Porta Nuova a Verona. Il ritrovo è previsto alle ore 14,15 alle Poste di Lugagnano, da dove ci si sposterà con il bus di linea fino alla stazione cittadina. Il ritorno è previsto per le ore 18.

Verrà pagato dai partecipanti solo il costo del biglietto del bus, mentre l’ingresso alla mostra è gratuito.

Banksy, uno degli artisti più originali e misteriosi dell’arte contemporanea, in particolare della street art, è giunto infatti nella nostra città grazie ad una esposizione di cento opere, a cui si aggiungono una trentina di murales a grandezza naturale, realizzati da street artists di tutto il mondo.

“The World of Banksy – The Immersive Experience” ha aperto il 15 aprile e si concluderà il 31 luglio, dopo aver ottenuto grande successo anche alla Stazione Centrale di Milano e alla Stazione Torino Porta Nuova.

L’idea è quella di far arrivare in tutta Italia i messaggi dell’artista di Bristol, la cui identità è ancora sconosciuta, viaggiando tra le stazioni, luoghi simbolo di incontro e di confronto, di opportunità, di culture diverse che si mescolano insieme.

Banksy interpreta la nostra contemporaneità denunciandone gli squilibri sociali, economici e politici, risultando sempre attuale, satirico e capace di provocare, di spingere lo spettatore a pensare in modo critico. La sua protesta attraverso i murales tocca infatti temi scottanti che non lasciano mai indifferenti e ne fanno uno degli artisti più apprezzati dalle giovani generazioni.

Per partecipare alla gita è possibile scrivere a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it oppure telefonare allo 045 6080155. Le prenotazioni si accolgono entro lunedì 18 luglio.