Il DPCM non ci permette di organizzare il festone di Capodanno di cui tutti avremmo avuto bisogno, cacciandoci al cinema bianchini alle ore 22.

In sostanza quest’anno niente nuovo paio di mutande rosse portafortuna, niente battutine su “chi lo fa a capodanno lo fa tutto l’anno” (grazie al cielo), niente messa in piega per le feste, niente paiette, niente gara a chi ha il vestito più bello, niente baci e abbracci infiniti post veglione per augurare a tutti una vita piena di soddisfazione, niente abbuffata e niente hangover. Insomma, anche solo per la questione mutande, pare che non ci sia nessun motivo per cui valga la pena festeggiare.

E invece io credo che sia proprio il caso di organizzare una bella sbronza di mezzanotte. Con tanto di trucco, parrucco, tacco 12 e vestito d’occasione.

Scusate, volete dirmi che voi non siete contenti che questo 2020 sia finito? Non pensate che sia ora di sbarazzarsene? Io è da marzo che non vedo l’ora di arrivare al capolinea! E questo perché sono profondamente convinta che per i prossimi duecento anni abbiamo pagato la nostra multa a madre natura e imparato la lezione. Purtroppo no, mi correggo, questo non è vero. L’umanità la lezione probabilmente non la imparerà mai. Ma diciamoci chiaro che peggio di così è dura, dai.

E se anche sarà peggio, per Bacco, abbiamo sopportato un anno di pandemia globale, che cosa può spaventarci? È come quando per fare un viaggio di 2 ore ne becchi 7 di colonna. Andare a Santa Maria di Leuca sarà un gioco da ragazzi.

Quindi donne, bambini, uomini, teenager, adolescenti, casalinghe in crisi di mezza età, neonati, preti, maestre, commessi, parrucchiere, disoccupati, uomini single, commercianti, dirigenti, influencer, scrittori e musicisti, a mezzanotte del 31 dicembre 2020, anche se sarete a casa da soli, se starete organizzando un party clandestino o se sarete tristi sul divano con la sola compagnia di Rai 1, alzatevi, muovete quelle chiappe rinsecchite e concedetevi due minuti per brindare alla fine di questo anno dimmmmm!

Concedetevi di dirvi che ce l’avete fatta, che siete arrivati in fondo e che non ne potete più! Sfogate le vostre frustrazioni alzando vigorosamente il terzo dito e fateglielo vedere, a questo 2020. Perché “grazie” a lui avete imparato tante cose per il 2021. Avete imparato a fare sogni brevi. Avete capito che programmare troppo in là non serve, e va benissimo così. Che l’imprevisto fa parte della vita, e che a volte sono imprevisti davvero schifosi. Ma tutti gli imprevisti, tutte le crisi, tutte le mazzate, tutto lo stress, la tristezza e la rabbia hanno sempre qualcosa da insegnarci.

Cerchiamo di portare a casa (anzi, di tenerci in casa) a capodanno una piccola partita vinta.

Se il 2021 fa più schifo del 2020 ci risentiamo. Buoni preparativi!