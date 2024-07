Imprenditori a confronti: Giovedì a Vigasio l’evento dell’associazione di imprese AIV per un dialogo volto al cambiamento

“Gli imprenditori sono il cuore pulsante della nostra economia. Ogni giorno affrontano sfide enormi, dalle difficoltà burocratiche e finanziarie al mantenimento della competitività in un mercato globale in continua evoluzione“. Queste le parole del presidente di AIV, Giovanni Passerella di presentazione dell’evento organizzato dall’associazione di imprese di Valore che si tiene giovedì 18 luglio all’hotel Montemezzi di Vigasio alle ore 17.

L’incontro, organizzato appunto da AIV, tratterà concetti che spaziano dalla nuova cultura del cliente, della vendita, della qualità, delle risorse umane. “Questi sono i temi tra i principali asset della nuova azienda contemporanea, alimentata dall’identità, dal purpose e dall’obbiettivo della sostenibilità; ignorare tutto questo – sostiene Andrea Forani, socio di Gabrielli&Partner che porterà il proprio contributo durante la serata di giovedì – vuol dire portarsi automaticamente fuori dal mercato“.

Dopo il suo intervento, Foriani modererà un confronto tra imprenditori giovani e più esperti per indagare come l’impresa e in generale le organizzazioni si stanno evolvendo in questa fase storica di forte discontinuità rispetto al passato.

Un’occasione importante per coloro che intendono agire consapevolmente all’interno della propria attività imprenditoriale, valorizzando tutti quegli aspetti che ne determinano il successo: “Il passaggio generazionale rappresenta una fase cruciale per la continuità aziendale e il rinnovamento delle idee, valorizzare le competenze e l’innovazione dei giovani, mantenendo al contempo l’esperienza e la saggezza dei più esperti, è fondamentale per garantire un futuro prospero alle nostre imprese – ancora le parole del Presidente Passarella – AIV è qui per supportare questo processo e per essere un punto di riferimento in ogni fase della vita imprenditoriale.“

L’associazione di Villafranca di Verona si avvale anche dell’esperienza e dalla capacità organizzativa di Barbara Massei in qualità di vicepresidente. AIV nasce appunto nel villafranchese ma si sviluppa e amplia il proprio raggio di azione ad aziende situate nei Comuni di Vigasio, Mozzecane, Bussolengo, Nogarole Rocca, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Povegliano Veronese. Condivide con la pubblica amministrazione e le aziende associate progetti e iniziative utili a una moderna politica industriale e sociale, non sovrapponendosi alle altre associazioni esistenti, ma coltivando relazioni con esse sia per creare rete con tutti i soggetti rappresentativi del territorio, sia per poter sviluppare attività a valore aggiunto da proporre ad associati e non solo.

L’evento di giovedì 18 luglio a Vigasio ne è un esempio virtuoso: le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile effettuarle confermando la propria presenza cliccando sul seguente link.