Imposta di soggiorno a Sona. Il Consiglio comunale conferma gli importi dello scorso anno

L’imposta di soggiorno nasce a Sona nel 2015, con l’approvazione del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”. Da allora ogni anno il Consiglio comunale deve deliberarne gli importi e a quali attività destinare i fondi che vengono raccolti con quell’imposta.

Nel corso della seduta del 28 dicembre scorso, il Consiglio comunale ha deliberato di confermare anche per l’anno 2022 le misure dell’imposta di soggiorno dello scorso anno, che già erano state confermate nel passaggio del 2020 al 2021.

Il Consiglio comunale, inoltre, ha deliberato di confermare che gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno siano utilizzati in particolare per la manutenzione e recupero di beni culturali e ambientali, per progetti di sviluppo di itinerari tematici e di circuiti di eccellenza, per lo sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti, per incentivare progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive ubicate nel territorio di Sona durante i periodi di bassa stagione.

Quegli importi verranno utilizzati, inoltre, per l’introduzione, miglioramento e potenziamento di servizi pubblici locali che favoriscano il turismo, per l’ideazione, promozione e realizzazione di eventi, quali mostre, festival, rassegne teatrali e musicali, culturali, sportive ed altre iniziative in genere in grado di incrementare l’afflusso turistico, per l’incentivazione all’adeguamento delle strutture ricettive e dei pubblici servizi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per progetti destinati alla formazione delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione giovanile.

Di seguito la tabella con tutte le misure previste per l’imposta di soggiorno nel Comune di Sona.