Importante collaborazione tra SOS e parrocchia di Lugagnano per formare gli animatori sul primo soccorso

Si percepisce ovunque una grande voglia di lasciarsi alle spalle questo brutto periodo di convivenza con la pandemia COVID-19. Dati in miglioramento suggeriscono un quieto ottimismo ma mai abbassare la guardia. Le precauzioni di autoprotezione e di prevenzione non devono essere per nulla abbandonate. Su questa linea di cauta ripartenza si stanno muovendo anche molte organizzazioni del nostro territorio.

Proprio su questo piano si sta muovendo la parrocchia di Lugagnano in vista della prossima ripartenza del grest estivo tra giugno e luglio. Con un lavoro preventivo mirato ad alzare il livello di consapevolezza degli animatori proprio sugli aspetti di autoprotezione e prevenzione, con un focus anche su nozioni che riguardano il primo soccorso. Da qui prende vita l’iniziativa congiunta Parrocchia e SOS SONA che sta portando gli animatori a frequentare due lezioni in presenza, presso l’auditorium dell’asilo, gestite da un gruppo formatori di SOS.

“Lo statuto della nostra Associazione cita chiaramente, tra i compiti istituzionali, la promozione della cultura del primo soccorso nella comunità – ci dice Luca Fazio neo responsabile dell’Area Sanitaria della Associazione sonese -. Il nostro know-how è ampio e consolidato. Mettere a disposizione pillole di cultura del soccorso ai nostri concittadini è anche una grande opportunità per noi: ci permette di rinfrescare i contenuti della nostra offerta formativa migliorandoli con l’esposizione continua, ci fa crescere internamente offrendo ai nostri volontari la possibilità di cimentarsi nella formazione, ci permette di farci conoscere attirando interesse verso il nostro servizio, rappresenta una fonte inesauribile di relazione positiva e costruttiva con la comunità”.

Negli anni il legame tra Parrocchia di Lugagnano (e con essa tutte le realtà associative che vi gravitano attorno) ed il SOS si è consolidato su basi di stima e fiducia reciproche. Non va assolutamente dimenticato il contributo concreto che la parrocchia ha riservato al SOS sia per l’acquisto della nuova ambulanza nel 2018 sia per l’acquisto di materiale di protezione individuale nel clou della pandemia nel corso del 2020.

“La nostra catena di trasmissione dei valori della cultura del soccorso e del volontariato in senso ampio – conclude Fazio – è tale al di là di una pubblica e concreta manifestazione di ringraziamento a favore della parrocchia di Lugagnano. Per la promozione dei valori positivi noi ci siamo sempre. Essere ed esserci per la nostra Comunità è il nostro slogan”.

Ma di cosa si parla in queste due sessioni formative? “Trattiamo nozioni base del primo soccorso – ci dicono all’unisono le formatrici SOS Alessandra, Laura ed Elena – che rappresentano un estratto dell’ampio percorso formativo che un neo volontario soccorritore deve affrontare quando decide di partecipare ad un corso di reclutamento. Abbiamo un tempo limitato a disposizione per cui dobbiamo cercare di essere concise ed efficaci nella trattazione degli argomenti. Poche nozioni mirate, supportare da nostro materiale audio video, per lasciare spazio alla curiosità e alle domande dei partecipanti”.

Gli argomenti trattati riguardano la catena del soccorso, cioè la prima valutazione delle condizioni dell’infortunato e l’allerta precoce dei mezzi di soccorso, il BLS (Basic Life Support) cioè l’applicazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare precoce in attesa dei soccorsi, la disostruzione delle vie aree da corpi estranei in considerazione della presenza di bambini durante le attività del Grest e, per completare il programma, alcune nozioni su come affrontare eventi traumatici e non quali colpi di calore, emorragie, ferite da taglio od altro.

“Nozioni importanti per gli animatori del Grest nel periodo del loro impegno professionale – concludono le formatrici – ma utili sempre comunque aldilà del contesto che in cui ci si trova al momento. Al lavoro, a scuola, a casa o per strada. Poi, se riusciamo ad attirare la loro attenzione, magari creiamo il terreno fertile per reincontrare questi ragazzi alla partenza di un nuovo corso di reclutamento per soccorritori SOS!”

“L’obiettivo è riprendere per cercare di tornare a una quasi normalità – ci dice Don Pietro Pasqualotto coparroco di Lugagnano – I nostri ragazzi hanno il bisogno non solo di uscire di casa ma di mettersi anche nell’ordine di idee che le relazioni dirette sono fondamentali. E’ opportuno che, per quanto poco, la parrocchia assuma il ruolo di facilitatore di questo processo. Il cosa fare andrà di pari passo con protocolli e prescrizioni vigenti, nell’ottica di garantire sicurezza e serenità ai partecipanti al Grest e agli animatori e alle rispettive famiglie e alla parrocchia stessa. L’imperativo è muoverci e “smuoverci” nel rispetto delle indicazioni sanitarie. Dobbiamo fare qualcosa per generare fiducia tra le persone!”.

“La cultura di primo soccorso che ci trasmette SOS SONA – conclude Don Pietro – è parte di questo approccio fatto con metodo e consapevolezza. Anche collaborare con SOS è un segnale: la parrocchia è tenuta a collaborare con realtà associative non solo afferenti alla propria stretta cerchia di relazione ma che sono presenti sul territorio in senso ampio e in grado di trasmettere contenuti tecnici ed umani e valori”.