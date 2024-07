Impianti sportivi di via Barlottini a Lugagnano: Iniziati i (necessari) lavori di riqualificazione

Sono sei gli impianti sportivi presenti nel Comune di Sona, e tutti di egual importanza per l’amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Dalla Valentina che, come annunciato nella campagna elettorale delle ultime amministrative del 2023, è decisa a riqualificare tutte quelle aree che nel tempo hanno raggiunto un livello di degrado importante.

In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione degli impianti di via Barlottini, a Lugagnano, sede del’UC Calcio della frazione. Nello specifico, si tratta di lavori che vedranno il rifacimento dei quattro spogliatoi, della copertura del corpo di collegamento, di impianti, pavimentazione e rivestimenti. L’intervento dovrebbe terminare entro la fine di agosto. Nelle immagini i lavori in corso, prima e dopo l’intervento.

“Si tratta di un intervento molto importante – afferma il sindaco Dalla Valentina – e che richiede un esborso di circa 200 mila euro, ma doveroso in quanto l’impianto versava in condizioni pietose. Questi lavori si aggiungono a tutta un’altra serie di interventi che testimoniano la volontà di questa amministrazione di mettere mano, con i giusti modi e tempi, a tutte quelle aree e strutture che sono importanti anche dal punto di vista sociale, in quanto volano aggregativo per i giovani del territorio di Sona“.

“La valorizzazione degli spazi adibiti allo sport su qualsiasi territorio è questione importante – aggiunge il primo cittadino – perché è proprio a partire dalle attività sportive che si crea comunità, si intraprende un percorso di sviluppo delle attività sociali e, appunto, aggregative“.

Rispetto ai lavori in corso, il sindaco chiarisce: “Risulta necessario e doveroso mettere in sicurezza le aree di via Barlottini. Gli spogliatoi sono stati realizzati 35 anni fa ed erano senza dubbio in stato precario; evidente, pertanto, l’esigenza di riportarli in condizioni di fruibilità e sicurezza, soprattutto, per i nostri ragazzi“.