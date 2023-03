Impianti di via Stadio a Lugagnano: Dopo i lavori tornano agibili gli spogliatoi

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio scorso è crollato il soffitto di uno dei bagni sotto la tribuna del campo da calcio di via Stadio a Lugagnano. Il crollo di calcinacci è stato importante e ne avevamo dato notizia riportando la dichiarazione del Presidente Onorario dell’UC di Lugagnano, Sergio Coati.

A seguito dell’accaduto, il sindaco Gianluigi Mazzi, tramite un’ordinanza, aveva dato disposizione di chiusura temporanea “degli stabili afferenti agli impianti sportivi di via Stadio a Lugagnano, fino al perdurare delle condizioni rilevate” per effettuare le necessarie indagini diagnostiche al fine di verificare lo stato di conservazione di tutti i solai e per tutelare la sicurezza di tutti.

Indagini che sono state effettuate in data 7 marzo e, a seguito delle quali, il 17 marzo sono iniziati i lavori con un “intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del solaio mediante controsoffitto anti sfondellamento dell’immobile utilizzato come spogliatoi del centro sportivo di via Stadio a Lugagnano“. Indagini e lavori sono stati affidati alla ditta Sicurtecto srl.

A partire da venerdì 24 marzo, e quindi in un breve lasso di tempo, vi è stata una revoca parziale dell’ordinanza in quanto sono terminati i lavori all’interno dello stabile che ospita gli spogliatoi (nella foto) a fronte di un intervento di “posa di un controsoffitto anti sfondellamento a sicurezza del solaio degli stessi“. Verranno eseguiti in un secondo momento gli interventi per la zona sottostante la tribuna.

“A nome di tutta la società – dichiara il presidente Coati – vorrei ringraziare di cuore il Comune e gli uffici di competenza, in particolar modo il sindaco Gianluigi Mazzi per il suo tempestivo intervento; gli impianti sportivi presentano più d’una criticità e c’è sicuramente bisogno di un progetto concreto a medio e lungo termine ma è giusto e doveroso rendere il merito nello specifico al sindaco per quanto fatto in questa delicata situazione“.

Il primo cittadino Mazzi, a seguito della riapertura di parte della struttura sportiva, ha affermato: “Voglio ringraziare gli uffici per aver gestito con celerità la richiesta che, all’indomani dell’accaduto, ho portato urgentemente in Comune. La cosa importante è aver provveduto in meno di un mese al monitoraggio della situazione sottopostaci, allargando i controlli anche agli spogliatoi nell’altro stabile. Abbiamo incaricato delle ditte per le verifiche ed eseguito poi i lavori. Ad oggi risulta così risolto quasi completamente il problema degli spogliatoi, a breve prenderemo in carico e cercheremo di risolvere anche quelli della tribuna”.

E aggiunge: “La spesa complessiva è stata di quasi 20.000 euro: una cifra importante investita per portare al massimo la sicurezza dello stabile ed evitare che, fra qualche anno, il problema si ripresenti. Ora lasciamo giocare e divertirsi i ragazzi che frequentano questa struttura sportiva, l’importante è soprattutto questo. Un grazie va poi alla Polisportiva ed all’Associazione Calcio, custodi dei nostri impianti, per il prezioso lavoro di volontariato che quotidianamente svolgono nell’educazione e nella crescita dei nostri ragazzi”.