Immondizia abbandonata fuori dal cimitero di Lugagnano: L’inciviltà che si ripete

Capita purtroppo spesso a chi si reca presso il cimitero di Lugagnano di trovare abbandonati dei rifiuti nel parcheggio prospiciente l’ingresso.

Immondizia che viene lasciata indifferenziata in sacchi neri nelle aiuole, contenente carta, plastica, resti vari probabilmente provenienti proprio dal cimitero, senza nessun rispetto per l’ambiente e nemmeno per il luogo sacro dove ci si trova e per le persone che vengono in visita dei propri cari defunti.

E dire che – estrema beffa – letteralmente ad una decina di metri da quel parcheggio si trova l’accesso della piazzola ecologica della frazione, che è posizionata proprio dietro il cimitero.

Ma è evidentemente troppa la fatica richiesta per essere dei buoni cittadini, meglio abbandonare le immondizie dove fa più comodo. Poi, tanto, a pulire saranno altri.