Il West Verona Rugby Union di Sona annuncia lo staff seniores per la prossima stagione. Per ripartire dopo il Covid

In questi giorni nei quali lo sport locale prova a ripartire dopo l’emergenza coronavirus, come raccontiamo sullo speciale del Baco che trovate in edicola e nei punti di distribuzione, arriva una bella conferma per i rugbisti di Sona.

A guidare i Draghi della prima squadra, sarà infatti nuovamente coach Giovanni Musso, affiancato dal preparatore atletico Enrico Corso. Musso, ricoprirà anche il ruolo di coordinatore tecnico del minirugby West-Valpo, mentre Corso sarà uno dei coach delle giovanili Valpo West.

Grazie alla collaborazione, ormai consolidata, con il Valpolicella Rugby di San Pietro, Musso e Corso potranno anche avvalersi del supporto di Edward Thrower, nuovo head coach della serie A Valpo, che supervisionerà il lavoro degli allenatori della gloriosa società sonese.

