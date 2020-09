Il West Verona Rugby torna in campo con tante novità. E nel rispetto anti-Covid

Sono riprese a pieno regime ed in sicurezza le attività sportive del West Verona Rugby, la titolata società rugbistica di Sona.

Da luglio la squadra Juniores ha ripreso gli allenamenti tenendo fede alle normative sulla sicurezza anti Covid: niente partite, autocertificazione per ogni giocatore, misurazione della temperatura e accesso agli spogliatoi due per volta.

Stesse regole anche per le squadre Giovanili under 14, under 16 e under 18 che hanno ripreso ad allenarsi settimana scorsa. Per quanto riguarda il settore dei giovanissimi dall’under 6 all’under 12 la società ha rivoluzionato completamente l’organizzazione, dando priorità alla sicurezza dei propri allievi.

A livello normativo infatti, non sono previste particolari restrizioni ma si è voluto tenere un regime cauto vista la situazione ancora parzialmente critica. Dal 19 Settembre, quindi, anche i più piccoli avranno la possibilità di tornare in campo con qualche riguardo, si evita infatti il contatto fisico praticando quello che viene definito “Touch rugby” una variante nella quale non è previsto il placcaggio, al fine di limitare ogni contatto fisico.

Per quanto riguarda gli allenamenti la società, per evitare assembramenti, ha deciso di procedere per turni dividendo i bambini in più giorni settimanali.

L’ultima ma non meno importante novità apportata dalla West Verona Rugby concerne la decisione di andare incontro alle famiglie in questo periodo di crisi economica dividendo la quota in due rate saldabili una entro il termine dell’anno 2020 e l’altra entro il 2021.