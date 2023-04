Il voto come valore (soprattutto a livello locale)

Le ultime elezioni politiche del 2022 per il rinnovo del Senato e la Camera testimoniano la disaffezione del cittadino italiano alla politica, la quale ha portato molte persone a decidere di non partecipare al voto. I dati parlano chiaro, 63,91% di aventi diritto hanno deciso di andare ad esercitare il loro diritto e dovere, gli altri hanno fatto una scelta diversa.

Le parole più ascoltate in quel periodo sono state: “tanto non cambia niente”, “non vado perché non mi sento rappresentato da nessuno, “non vado perché alle promesse elettorali non credo più”, “sono tutti uguali”, “promettono e poi non fanno”.

Penso che il valore del diritto-dovere al voto sia la forma più alta della democrazia e nella nostra Italia, nonostante tutto, siamo dei privilegiati a poter esercitare questo diritto.

Il mese di maggio vedrà tanti cittadini dei paesi veronesi alle urne per scegliere il nuovo sindaco e la squadra per amministrare il Comune per i prossimi cinque anni. E’ chiaro quanto il valore del voto acquisti ancora più importanza nel momento in cui siamo chiamati a decidere a chi affidare le sorti amministrative del nostro Comune.

Le persone che si candidano le conosciamo, possono essere i nostri vicini di casa, i nostri parenti, i nostri amici o semplicemente concittadini del nostro territorio che si mettono a disposizione per il bene comune.

Queste persone propongono nel loro programma elettorale, nella loro idea di amministrazione, i progetti per il futuro del territorio, che si esprime nelle cose che ritengono di dover fare, quelle ritenute più urgenti e importanti per il loro paese. Chi abita in un Comune conosce quali esigenze hanno le persone che ci vivono e le criticità che vanno risolte. Non sono “promesse elettorali”, sono idee concrete che chi avrà il numero più alto di voti avrà il dovere di impegnarsi per portarle a termine nel mandato.

Ogni lista che si presenta, e quindi ogni candidato sindaco, sicuramente ha un’identità diversa, anche una visione politica diversa ed è giusto sia così. Però per la mia esperienza come amministratrice comunale ritengo che tutte le liste, tutti i programmi, tutte le proposte sono a favore del cittadino: alcune avranno una particolare attenzione su qualche aspetto, alcune su altri, ma tutte sono pensate al bene della gente.

Il voto alle Comunali acquista, quindi, una valenza ancora maggiore rispetto alle politiche o alle regionali. Si tratta di affidare il bene comune non solo alle persone che conosciamo, ma anche e soprattutto alla loro idea di amministrazione.

Con il voto alle amministrative affido, come cittadino del mio paese, il compito di portare avanti i programmi elettorali a chi conosco o comunque se non dovesse vincere chi ho votato, so a chi posso rivolgermi se ho un problema, un’idea interessante da proporre, un confronto sulle necessità del paese. E se chi sta amministrando non persegue gli impegni assunti in campagna elettorale posso chiederne conto, perché il contatto è diretto ed è vicino a me.

Certo, a fare la differenza, come sempre, saranno le persone scelte come amministratori, che dovranno stare tra la gente, ascoltare tutti, chi ha dato loro fiducia, ma anche e soprattutto quelle persone che non la pensano come loro e che magari avrebbero preferito altri. Dando dimostrazione che il bene perseguito è quello comune e che la condotta amministrativa è guidata dal concetto di servizio all’intera comunità nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità.

Mi auguro davvero che a maggio l’affluenza alle urne sia altissima, che la percezione delle persone sia quella di andare ad esercitare un diritto e un dovere. Non è vero che “tanto non serve a niente”, “che sono tutti uguali”, credo che soprattutto a livello locale chi si candida lo faccia davvero per migliorare il proprio territorio, per far sta bene la propria comunità.