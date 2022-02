Il volontariato che deve saper superare questi anni di pandemia ed il valore dei micro progetti

Stiamo vivendo un momento storico in cui la tenuta della solidarietà, piatto forte del paese Italia, è fortemente messa in discussione. Le restrizioni stanno lasciando il segno sulla straordinaria propensione del movimento volontaristico italiano ad essere promotore di valore umano, di positività concreta, di esempio civico, di servizi ad alto contenuto sociale, di sostenibilità economica e tanto altro.

Il volontario è una persona che deve vivere quotidianamente, dentro e attorno a sé, il senso del fare, la concretezza dell’agire, ha bisogno di vedere in maniera tangibile il risultato di quello che fa, essere attore protagonista o non protagonista di una azione che ha un inizio, uno svolgimento concreto e una fine.

La stasi e l’incertezza indotta da questi due anni di contrazione delle relazioni sociali può essere paragonata alla mancanza di continuità nella preparazione fisica di un atleta: l’allenamento quotidiano porta a tarare il fisico e la mente all’impegno, porta a raggiungere i risultati, il benessere indotto da quello che fa porta a stare bene con te stesso e con gli altri.

L’allenamento quotidiano del volontario è l’avere sempre qualcosa da fare e delle azioni quotidiane da compiere. L’endorfina mentale è costituita dal sentirsi utile, giorno per giorno.

Stanno venendo a mancare i grandi eventi che impegnano tante persone, che hanno grande visibilità, che fanno mettere in campo tante competenze, che fanno assumere grandi responsabilità e che danno grandi e immediati risultati. Sono maggiormente evidenti ora le micro attività quotidiane, spesso silenti e poco eclatanti, che impegnano poche persone per un tempo limitato. Attività, in questo momento, assolutamente indispensabili. Perché senza di esse ogni traccia di operosa prossimità solidale non esisterebbe. Dalle pagine del Il Baco da Seta raccontiamo spesso di azioni di agito sociale semplici ma estremamente utili, compiute da cittadini della nostra comunità.

Un esempio ne sono il risultato raggiunto dai volontari del Gruppo Stella di Lugagnano, le iniziative dell’associazione Il Dono che sa trasformare la raccolta di materiale di qualsiasi natura proveniente dalla comunità, le raccolte di materiali di prima necessita del Centro Aiuto Vita, i trasporti sociali svolti dal S.O.S. Sona con i propri volontari tanto per citarne alcuni.

Parliamo di attività alla portata di tutti, con impegno che occupa qualche ora, svolto non necessariamente tutti i giorni, quando si ha il tempo per farlo. Micro apporti di solidarietà che incontrano la loro forza trainante quando si uniscono. È l’allenamento quotidiano che tiene il pensiero e la mente attiva verso il bisogno di solidarietà che la comunità da più parti richiede. La mente poi trascina con sé anche il fisico, quando il pensiero sposa una causa il fisico lo segue e l’impegno materiale diventa una azione da vivere con gioia e dedizione e mai un peso.

Non sono finiti i tempi dei grandi pensieri, quelli che vanno oltre ad oggi e gettano ponti su azioni che generano sostenibilità sociale nel tempo. Guai se fossero veramente finiti, sarebbe una grave perdita per la comunità! Forse non ce ne siamo mai resi conto fino in fondo o non ci abbiamo mai pensato: tanto i grandi quanto i piccoli progetti sociali non sono mai frutto dell’impegno di pochi, ma il risultato del lavoro di tanti.

Il caso del Gruppo Stella è abbastanza significativo: un impegno di qualche ora, continuo in un arco di tempo, una azione semplice e spontanea della tradizione che incontra il favore della comunità. Mi piace pensare al risultato di 9.800 euro raccolti, oltre all’impegno dei volontari, come al contributo di 1 euro di 9.800 persone. L’unione che fa la forza. La scintilla quotidiana del piccolo gesto che sa coinvolgere, la risposta positiva di chi la incontra. Cosa altro non è se non una forma di allenamento quotidiano alla solidarietà?

Non fermiamoci! Teniamo viva questa scintilla, facciamoci contagiare dalle azioni semplici e spontanee, diamo loro importanza riscontrandole con favore e attenzione e sostenendole. Meglio ancora impegniamoci personalmente nel compierle! Teniamo vivo il pensiero positivo e l’entusiasmo e sosteniamolo materialmente. Torneranno i tempi dei progetti di grande portata e di lunga durata, ma la mente e il fisico che li partoriscono vanno alimentati ora. Sennò, quando servirà l’energia necessaria per farli vivere, non ci sarà.

Il fuoco della solidarietà vive grazie anche ad una piccola scintilla che non muore mai, giorno per giorno.