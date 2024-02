Il vincitore ed il perdente: Il Festival fornisce già dei verdetti (e che pena John Travolta)

Ecco, dovremmo essere qua a partire dalla classifica, spettacolarmente appesa al fatto di essere parziale, avendo ieri sera ascoltata l’esecuzione di metà dei brani. Cosa abbiamo capito?

Che ci sono tanti brani radiofonici, che la Bertè è convinta di vincere grazie a una canzone straordinariamente rock, ma che dovrà fare i conti con una generazione di “cassa dritta” che non è abituata a godere musicalmente di una chitarra rock. Dovrà vedersela con una Annalisa in testa alle visualizzazioni, inseguita da Angelina Mango, con Geolier e Irama, unici outsider maschili, che stanno raccogliendo tonnellate di visualizzazioni YouTube in queste ore. Ma è solo una possibilità, perché la favorita per la vittoria finale resta Angelina Mango. Sarà la serata cover di venerdì ad essere determinante nel risultato finale.

Poi ci sono canzoni apprezzate per essere sofisticate e raffinate: quella di Diodato, dei Negramaro, Mahmood. Ma anche altre suadentemente assassine per durare come quella di Emma (vincitrice assoluta nel comparto “miglior look”), il total karaoke dei Kolors, il flamenco battimani dei Ricchi e Poveri ma anche la passione tormentata di un intenso Irama.

Abbiamo capito che la coppia Renga/Nek, Sangiovanni e Il Volo hanno canzoni che non usciranno come gioielli indimenticabili di questo Festival, e che al di là dell’ottima capacità interpretativa di Clara, tra provenienti da Sanremo giovani e artisti inseriti nei Big pur essendo sconosciuti ai più, non usciranno potenziali nuove leve in rampa di lancio come novità della musica italiana. Potrebbe uscire con le “ossa rotte” anche Fiorella Mannoia, tradita da una critica che dopo averla coccolata nel voto d’esordio, l’ha improvvisamente abbandonata.

Ho cominciato questo articolo con il condizionale “dovremmo”. Perché, al di là delle canzoni, la serata di ieri ci ha dato due momenti televisivi di opposta efficacia. Da un lato uno struggente, appassionato e disperato Giovanni Allevi, che con grande cuore ha parlato della sua malattia inchiodandoci al muro del vero senso della vita e dei suoi dolori.

Dall’altra la penosa esibizione di un iconico quanto strapagato John Travolta (si parla di 500mila euro, cifra non confermata ufficialmente dalla Rai) incastrato in una mal riuscita esibizione nel Ballo del Qua Qua mal pensata e altrettanto mal realizzata da un Fiorello che ha evidentemente sottovalutato che, a fare troppo, anche Re Mida non sempre è riuscito a trasformare tutto in oro. E’ il gioco di Sanremo, con una unica regola: tutto può succedere.