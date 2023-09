IL VIDEO: Rivedi la serata di presentazione del libro “Go-Kart. Palazzolo una piccola Montecarlo”

Le sensazioni del rombo dei motori e del profumo di benzina sono tornate ad avvolgere Palazzolo mercoledì 30 agosto per la serata “Storie di Motori”, organizzata dall’associazione La Torre e con Il Baco da Seta come media partner. Sul palco il redattore del Baco Massimo Giacomelli che ha raccontato il libro “Go-Kart. Palazzolo una piccola Montecarlo” da lui scritto qualche anno fa ma che, a causa della pandemia, non ha mai potuto essere presentato al pubblico. “Piccola Montecarlo” veniva chiamato il circuito cittadino di go-kart di Palazzolo per la sua particolare conformità a saliscendi e per la sua contiguità a muri, marciapiedi ed abitazioni. Moderatore della serata il vicedirettore del Baco Federica Valbusa.