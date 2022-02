Il valore del voto e l’importanza dei giovani per la politica a Sona (e attenzione ai ritorni interessati)

Abbiamo assistito recentemente all’elezione del Presidente della Repubblica. Comunque la si pensi, la vicenda ha chiaramente dimostrato i limiti della nostra classe politica. Giudizio duro, ingeneroso: non credo. Basta guardare come si è arrivati alla rielezione del Presidente Sergio Mattarella. Si sono bruciati nomi di personalità di rilievo e che occupano importanti ruoli nella vita politica e non solo del nostro Paese.

La ricerca spasmodica di una personalità di “alto profilo” ha portato semplicemente all’unica personalità che abbiamo. Nella prima Repubblica un politico di primo piano definì alcuni suoi colleghi “nani e ballerine”. La mia impressione è che quelli di oggi non hanno nemmeno lo spartito e una sceneggiatura. Recitano semplicemente a caso. Sia chiaro, ci sono delle eccezioni. Magari chi legge ne ha già individuato alcune.

Ma ecco il tema: A noi cittadini di Sona quanto interessa l’elezione del Capo dello Stato, ben sapendo che la sua elezione è regolata dalla Costituzione e ci vede solo spettatori? I cosiddetti Grandi Elettori sono nostri degni rappresentanti? Oppure è il caso di valutare il cambio del sistema elettorale con conseguente modifica della Costituzione?

In buona sostanza, tutto ciò porta a ritenere che l’elezione diretta del Capo dello Stato sia la cosa migliore. Chiaro che l’eventuale modifica in questo senso della Costituzione comporta, inevitabilmente, un cambio del ruolo del Presidente. Infatti, oggi il Capo dello Stato ha come unico “programma” la difesa della Costituzione e il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia. Diverso se venisse eletto dai cittadini, in quel caso dovrebbe presentare un programma elettorale.

Formula: semi presidenzialismo alla Francese o presidenzialismo all’Americana? Credo se ne debba parlare, anche a Sona. Come penso si debba dibattere il fatto che, mentre per gli amministratori locali, in alcuni casi, viene posto il “limite ai mandati”, per i deputati e i senatori questo limite non esiste. Consideriamo che i parlamentari per la maggior parte sono “nominati”.

Qualcuno comincerà a chiedersi: e quindi? Cosa vuoi dirci? Semplice, serve che ci convinciamo che siamo noi gli artefici del nostro futuro. Lamentarsi non serve se poi non esercitiamo nemmeno un nostro diritto/dovere: andare a votare. Per informazione, io preferisco il semi presidenzialismo, elezione diretta e limite dei quattro mandati per i parlamentari.

Inserisco qui un altro tema, che è però strettamente legato al precedente. I giovani e il ricambio in politica, soprattutto a livello locale. Quante volte abbiamo sentito: sempre gli stessi, siamo stufi, ancora una volta, ecc. Mi chiedo: ma se sei stufo dei soliti perché non ti organizzi e dai una mano? Eh, ho un lavoro (fortunato), ho famiglia (ottima cosa), non me ne intendo (e allora di che ti lamenti) e via discorrendo.

Leggevo tempo fa un bell’articolo del nostro direttore dove, senza tanti giri di parole, si faceva riferimento alla tendenza di presentarsi all’ultimo minuto utile per la partecipazione alla campagna elettorale. Manca poco più di un anno alle prossime elezioni comunali. Credo sia il tempo, per chi vuole candidarsi, di farlo. E in fretta. Risulterà più credibile. Darà più tempo all’elettorato di conoscerlo. Soprattutto, sono certo, riuscirà a coinvolgerlo meglio.

Mi sia consentita un’osservazione. Mi farebbe piacere, e credo anche a chi legge, che i veri protagonisti fossero i giovani. Comunque la pensino. Conosco perfettamente le obiezioni, che poi sono le solite: Mancano di esperienza, rischiano di bruciarsi, i “vecchi marpioni” se li bevono come aperitivo. E altro ancora. E’ come tantissimi anni fa quando, per motivi di lavoro, si cercavano giovani patentati, auto muniti e con esperienza Passi per la patente, pure per l’auto ma l’esperienza: se non la fanno che ce l’avete messa a fare? Così non può funzionare.

Io vedo invece e con preoccupazione, la possibilità che qualcuno dei cosiddetti “vecchi della politica”, che potrebbero emergere dal passato remoto, possano fare in buona sostanza “i pupari”.

Mi spiego: Qualcuno di loro potrebbe tentare un ritorno utilizzando i giovani come navicella per rifarsi un’immagine di affidabilità e capacità. Questo è un rischio concreto. Oggi serve oltre a capacità, buona volontà, studio preparazione conoscenza di ogni dossier (non è ammissibile affermare “non so”) e visione strategica di medio/lungo termine. Asfaltare le strade, per quanto lo si strombazzi a destra e manca, non qualifica un amministratore. Ma questa è un’altra storia.