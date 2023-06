Il trio “Il Volo” ha riproposto in Arena un’aria di Giuseppe Lugo, “La mia canzone al vento”

La mia canzone al vento fu una canzone di grande successo scritta nel 1939 dal famoso duo di autori Bixio – Cherubini (i Mogol – Battisti dell’epoca, per intenderci). A renderla popolarissima fu la voce del tenore nostro conterraneo Giuseppe Lugo (Rosolotti di San Giorgio in Salici 1899, Milano 1980); alla fama contribuì anche l’uscita, nello stesso anno, di un film recante lo stesso titolo, interpretato da Lugo stesso.

Vento vento, portami via con te, è il ritornello che tutti canticchiavano a quei tempi. Il brano non cadde nell’oblio, ma anzi diventò un classico della canzone italiana (un ever green, si direbbe oggi); a interpretarlo in epoca recente furono grandi cantanti come Luciano Pavarotti e Claudio Villa.

Con piacere abbiamo assistito in televisione, sabato sera 3 giugno, a una riproposta di questa magnifica canzone. Il trio “Il Volo”, durante il loro spettacolo all’Arena di Verona, hanno fatto risentire le note immortali di La mia canzone al vento; per la precisione è stato, dei tre, Piero Barone a interpretare questo brano che richiede non indifferenti doti vocali.

Ci dispiace solo che il nome di Giuseppe Lugo non sia stato pronunciato durante la trasmissione. Eppure ci si trovava in Arena, tempio della lirica dove il grande Bepi aveva riscosso tra gli anni ’30 e ‘40 memorabili successi, nell’ambito di una folgorante carriera di livello internazionale.

Cliccando qui è possibile vedere l’interpretazione di La mia canzone al vento da parte di Piero Barone de “Il Volo”.

Sotto, La mia canzone al vento nell’interpretazione originale di Giuseppe Lugo.