Il tesoro di San Rocco. A San Giorgio in Salici ritrovate monete di età Romana

Molti non lo sanno, ma San Rocco – località di San Giorgio in Salici – è una zona ricchissima di storia. Non ci riferiamo soltanto alla chiesetta cinquecentesca dedicata al santo che da il nome al luogo, o a importanti corti rurali come quella del Turco; ma anche a ritrovamenti di tracce dell’antichità. Alcuni agricoltori che lavorano quelle campagne, infatti, ogni tanto trovano per terra dei reperti, li raccolgono e li conservano.

Fra i materiali rinvenuti meritano senz’altro menzione le monete antiche, di varie epoche. Nella foto che pubblichiamo sopra, si vedono ventinove monete, tutte segnalate alla Soprintendenza Archeologica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché citate nel libro della Regione Veneto “Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto“.

Alcune sono purtroppo rovinate ed è difficile riconoscerne l’epoca; altre sono in discreto stato di conservazione, e raffigurano addirittura imperatori romani come Diocleziano e Costantino (quest’ultimo nell’immagine qui sotto).

Di fronte a questi reperti numismatici, viene spontaneo chiedersi come abbiano fatto a finire per terra. Forse caddero dalla tasca o dalla borsa di qualche abitante del luogo, e di residenti ce n’erano, visto che durante lavori di scavo di alcuni anni fa sono state viste fondamenta di case antiche.

Coloro che persero le monete le avranno cercate affannosamente dappertutto, non immaginando che sarebbero state ritrovate… duemila anni dopo!