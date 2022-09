Il SOS Sona presenta il servizio dei Trasporti Sociali, modalità importante di cittadinanza attiva

Altro importante appuntamento di SOS Sona che si rivolge alla cittadinanza attiva con la presentazione del servizio dei Trasporti Sociali (nella foto di Mario Pachera). Non si tratta, come nel caso del Soccorso Sanitario o della Protezione Civile, dell’inizio di un corso di formazione propedeutico al successivo inserimento in organico, ma di un incontro in cui verranno illustrate le peculiarità e le caratteristiche di questo importante ed insostituibile servizio reso alla comunità.

L’appuntamento è per mercoledì 28 settembre alle ore 20.45 presso la Baita Alpini di Lugagnano. L’ingresso è libero.

I Trasporti Sociali sono diventati parte integrante dell’offerta di SOS Sona dal primo gennaio 2020, quando l’associazione sonese ereditò il servizio dallo storico e benemerito Gruppo A.MI.CO. Grazie ad una convenzione di pubblico servizio con l’amministrazione Comunale di Sona e in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, SOS Sona, con la propria organizzazione ben strutturata, è stato in grado di farsi carico in breve tempo di questo nuova attività. L’inizio della pandemia, con tutte le relative ricadute sul tessuto socio sanitario delle comunità, ha trovato un forte ed imprescindibile sostegno sociale proprio in questo servizio. Possiamo affermare che, il lavoro di trasporto effettuato dai volontari proprio in quel periodo è stato essenziale per lenire le ricadute che quella drammatica situazione ha riversato sulla comunità di Sona.

SOS cerca nuovi volontari. L’impegno di servizio verso la comunità è costante nel corso settimana ed un organico robusto permette di affrontarlo in maniera più organizzata, più strutturata e non troppo impegnativa per i volontari in termini di tempo messo a disposizione.

I trasporti sono rivolti a cittadini che presentano necessità di spostamento (visite, cure, riabilitazioni, attività rieducative, ecc.) che ricadrebbero sulle famiglie alle prese con le necessità di vita quotidiane, in primis quelle lavorative che poco concedono alle esigenze personali.

Persone diversamente abili che necessitano di trasporti speciali perché utilizzano carrozzine. Per non parlare di quelle famiglie alle prese con difficoltà economiche e impossibilitate agli spostamenti dove magari ci sono anche minori da gestire. O gli anziani che non hanno rete famigliare o i cui figli vivono lontano dai propri cari. Esigenze quindi pregnanti che toccano una buona parte dei cittadini di Sona.

Il volontario tipo è una persona che gode di uno stato di buona salute e che ha del tempo a disposizione da dedicare al servizio: pensionati, studenti, persone che fanno turni di lavoro, casalinghe, persone in mobilità lavorativa o che percepiscono sussidio di disoccupazione, persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, futuri candidati al Servizio Civile Nazionale. Per chi si candida per la guida degli automezzi è sufficiente la patente di tipo B. Si cercano volontari per guidare gli automezzi ma anche solo per accompagnare gli utenti durante il viaggio.

Durante la serata verrà dato il più ampio spazio alla presentazione: ci sarà una testimonianza del committente cioè i Servizi Sociali del Comune di Sona, una testimonianza dei volontari che effettuano il servizio e una di un beneficiario finale del servizio stesso.

L’invito che l’associazione estende al singolo cittadino è sempre lo stesso: “Vieni alla presentazione, fallo in maniera scevra da qualsiasi aspettativa ma animata/o da sana curiosità. Cercheremo di spiegarti al meglio in cosa consiste per farti cogliere le opportunità che ti può regalare. Si cresce in consapevolezza, si cresce in altruismo, si cresce nella qualità del modo di pensare e di vivere la vita di tutti i giorni”.

Il Baco da Seta è media partner dei corsi di formazione e dell’offerta di volontariato attivo in senso ampio di SOS Sona.