Il SOS di Sona vuole potenziare il servizio di ricerca persone scomparse. Ecco come aiutarli, con un clic

Non è così infrequente apprendere dai media notizie di persone di cui si sono perse le tracce. Vengono classificate come disperse e la macchina delle ricerche si mette celermente in moto.

In Italia esiste un vero e proprio commissario straordinario per le persone scomparse il cui ruolo è stato istituito con un decreto del Presidente della Repubblica il 31 luglio 2007. Lo stesso commissario, nel 2010, ha invitato i prefetti alla redazione di un piano operativo per favorire la ricerca di persone scomparse.

Prende vita quindi una macchina di soccorso che si attiva localmente tramite la prefettura ed ha il compito di mettere in campo organizzazioni, risorse umane e strumentazioni che si attivano, in tempi brevissimi, in questa importante attività. Chi viene dichiarato disperso è una persona potenzialmente in pericolo di vita, quindi bisogna agire celermente.

L’allerta della prefettura parte immediatamente verso organizzazioni di pubblico servizio quali polizia e carabinieri, vigili del fuoco, la centrale operativa del 118 per poi arrivare anche ai gruppi di Protezione Civile che operano sul territorio.

Nel gruppo di Protezione Civile del SOS Sona, è stata recentemente introdotta la specializzazione della Ricerca Dispersi.

Alcuni volontari, interessati da questo tipo di servizio, si sono resi disponibili a frequentare un corso di formazione preliminare e ad essere allertati in caso di chiamata dalla prefettura. “Noi volontari di Protezione Civile – spiega Massimiliano Lavagnoli Volontario SOS – non organizziamo ricerche dispersi ma siamo a supporto degli enti preposti. Il corso iniziale di 12 ore ci fornisce le informazioni di natura giuridica ed organizzativa che ci permettono di apprendere bene i contenuti di questo importante servizio. Come tutti i servizi di pubblica utilità non ci si deve improvvisare e la macchina dei soccorsi deve essere ben coordinata e ben strutturata”.

”Al volontario di ricerca dispersi – aggiunge Teresa Sartori, altra volontaria SOS – è richiesto di avere una discreta condizione fisica che gli permetta di compiere camminate di media lunga durata su terreni più o meno pianeggianti più o meno impervi, a seconda del luogo in cui si svolge la ricerca”.

“Fare ricerca dispersi è un esercizio di gioco di squadra eccezionale – ci dicono all’unisono Teresa e Massimiliano -: la coordinazione, l’affiatamento tra i volontari, il rispetto delle regole e delle gerarchie operative e la complicità che si viene a creare tra gli operatori sono fattori essenziali per la buona riuscita di soccorso. Per buona riuscita intendiamo una buona esecuzione del servizio. La riuscita, ahinoi, sappiamo essere determinata anche da altri fattori che non dipendono solo dal nostro impegno che è sempre massimo”.

SOS Sona crede molto in questo servizio di pubblica utilità ed intende investire, al proprio interno, per ampliare il numero dei volontari coinvolti e per dotare gli stessi di attrezzature idonee allo scopo quali divise, dispositivi di puntamento ed altro che fosse necessario.

Per questa finalità l’organizzazione ha attivato, sulla piattaforma di crowdfunding IlMioDono di UNICREDIT Banca, un’iniziativa dal titolo “Cerchiamo e soccorriamo. Ci aiuti a farlo al meglio?” mirata alla raccolta fondi a favore del servizio ricerca dispersi. Il meccanismo è molto semplice: attraverso questo portale è possibile votare l’iniziativa. Più voti l’associazione riceve e più sostanzioso sarà il contribuito erogato da UNICREDIT alla fine della campagna.

Come si vota? Dopo aver cliccato sul pulsante che si trova sotto questo articolo si viene rimandati alla pagina dedicata alla iniziativa. Cliccando ulteriormente sul pulsante “Vota e sostieni questa organizzazione” che si trova sulla pagina è possibile votare in due modi: o tramite Twitter o tramite il proprio indirizzo mail. Se scelta la mail arriverà, all’indirizzo indicato durante la votazione, una risposta con la richiesta di conferma del voto. Basta cliccare sul link ed il gioco è fatto.

Se, una volta confermato il voto, il sostenitore ha piacere anche di effettuare una donazione lo potrà fare scegliendo uno tra i range di importo indicati sulla pagina. La donazione può essere effettuata o con Carta di Credito o con PagOnline per chi è correntista UNICREDIT. L’eventuale donazione genera ulteriori 5 punti a favore dell’iniziativa.