Il SOS di Sona offre controlli gratuiti della pressione. Tre appuntamenti da non perdere

Un’iniziativa da non perdere quella promossa dal SOS di Sona e strutturata lungo quattro mattinate, coinvolgendo tutte le frazioni del comune. Stiamo parlando dell’opportunità che l’associazione ha colto per farsi conoscere, e del servizio offerto: un controllo gratuito della pressione arteriosa.

Le date da segnare sul calendario sono domenica 14 aprile a San Giorgio in Salici, domenica 21 a Palazzolo e domenica 28 a Lugagnano davanti alle rispettive chiese dalle 8 alle 12 (il primo momento in piazza a Sona ha già avuto luogo domenica 7).

L’importanza di controllare regolarmente la pressione arteriosa è un dato ormai consolidato nella medicina preventiva. Livelli elevati di pressione possono essere un campanello d’allarme per problemi di salute più gravi, come malattie cardiovascolari, ictus e problemi renali. Grazie all’intervento tempestivo e alla prevenzione, è possibile ridurre significativamente il rischio di queste patologie.

Nel corso di queste mattinate il SOS si mette a disposizione per fornire consigli utili per mantenere sotto controllo la pressione arteriosa e far conoscere così l’associazione e il proprio operato, è decisamente un’occasione da non perdere.