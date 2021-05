Il sogno americano vissuto da una lugagnanese (e l’importanza di mettersi in gioco)

Incontriamo Giada Bonetti, 21 anni, di Lugagnano, che ormai da un anno e mezzo si trova negli USA da dove, tra mille viaggi e avventure, ha accettato di raccontarci la sua esperienza.

Da cosa è partito tutto?

Quand’ero in quinta superiore, dunque nel 2018, la mia scuola aveva proposto un incontro dove alcune ragazze ex au pair presentavano il progetto riportando la loro esperienza personale. In seguito, colpita ed affascinata dall’idea, ho iniziato a raccogliere maggiori informazioni: per la partenza era necessario preparare un’application ma, dato che il mio inglese di base era piuttosto scarno, mi sono iscritta ad una scuola e dopo qualche mese sono riuscita a passarlo. Tramite un’agenzia ho iniziato così a parlare con le famiglie e nell’autunno del 2019 sono partita alla volta della Pennsylvania. Agitata e piena di emozioni contrastanti, atterrai dapprima nella frenetica New York, dove stetti per cinque giorni in una training school che ha due principali funzioni: istruirti su quelle che sarebbero state le tue future mansioni, ed aiutarti ad inserirti in questo del tutto nuovo ambiente. Infatti le compagne di classe erano altre au pair che sarebbero andate in famiglie nella stessa zona. Io purtroppo allora ero molto, ma molto più timida e quest’occasione a mio malgrado non l’ho sfruttata fino in fondo. Ma di certo negli Stati Uniti i mezzi per porre rimedio non sono mancati: da Facebook ricolmo di gruppi di au pair del tuo stato o nazionalità, ai gruppi whatsapp creati dalla responsabile di noi ragazze della stessa zona, alle migliaia di app disponibili, ad una semplice passeggiata in un parco qualsiasi dove i ragazzi non si fanno alcun riguardo a fare due chiacchiere!

Hai dovuto dotarti di un visto?

Il mio visto è di categoria J1, dunque per farlo valere devo ottenere un certo numero di crediti, frequentando il primo anno 72 ore di lezione presso un college della mia città scegliendo i corsi che più si preferiscono. Siccome io in seguito poi ho scelto di prolungare la mia esperienza di un altro anno presso una nuova famiglia a San Francisco in California, ora ho 36 ore da seguire. Attualmente, mio malgrado e per motivi a chiunque noti, tutti i corsi sono online. L’unico vincolo è rappresentato naturalmente dagli orari dei bambini che segui, quindi le mie lezioni sono scelte in rapporto ai momenti in cui anche loro sono a scuola e al budget posto dalla famiglia. Essendo che in America si pagano i singoli corsi per semestre. A seconda delle lezioni scelte queste si possono svolgere sia nella classica modalità, dove il docente spiega e l’alunno ascolta, ma alcuni sono molto più interattivi con lavori di gruppo e discussioni. Al termine della lezione il professore consegna delle schede da svolgere a casa e alle quali da un voto che sarà conteggiato nell’esame finale ma cui noi au pair non siamo tenute, necessitando solo dell’attestato di frequentazione.

Come valuti il rapporto con le famiglie che ti hanno ospitata e che ti ospitano?

Ripensando all’esperienza complessiva sono stata molto fortunata, dato che entrambe le famiglie mi hanno dato un’accoglienza più che calorosa. Nella prima, nonostante la forte timidezza dovuta anche dall’insicurezza del mio inglese piuttosto ammaccato, non ha mai rappresentato un problema includendomi in svariate attività, come quando mi hanno portato allo stadio a vedere una partita di baseball… un’emozione che non scorderò mai, mi sembrava di essere dentro un film! Con la seconda e attuale famiglia sono arrivata che ero molto più sciolta e sicura di me stessa, dunque ho legato con loro in talmente poco tempo da sentirmi un membro in tutti gli effetti.

E com’è la tua vita negli USA?

Per quanto riguarda la mia giornata tipo, consiste essenzialmente nell’affiancare i bambini. All’inizio non è stato semplice, erano tre piccoli di cui due di sei e uno nove anni con abitudini anche educative da parte dei genitori completamente diverse da quelle a cui ero abituata che ho dovuto imparare ed accettare. Mi occupavo di accompagnarli a scuola, fare il bucato, preparare la cena e naturalmente giocare, giocare e giocare passando dall’essere una principessa ad un coach di baseball! Ora i bambini hanno dieci e dodici ed è decisamente molto più facile essendo un po’ più autonomi, infatti oltre alle mansioni base andiamo a fare molte passeggiate anche in spiaggia. Il weekend invece è libero, a meno che i genitori non ti chiedano di lavorare anche il sabato ma, in genere, come i giorni feriali giungono al termine mi precipito in aeroporto e torno la domenica sera. Questo mi ha permesso senza dubbio di viaggiare e di vedere molto, da San Diego a Boston all’America Centrale, tutti luoghi magici che porterò nel cuore!

Invece riguardo all’avvento Covid? Come è stato vissuto lì?

Il mio primo contatto con il covid è stato nel febbraio 2020 quando ero andata in crociera ed era successo che qualcuno era risultato positivo. A marzo dell’anno scorso poi hanno iniziato a chiudere le scuole e fino a maggio siamo rimasti chiusi in casa, anche per la paura di questa malattia misteriosa. Quando invece sono arrivata ad agosto qui in California, tutto era ancora per la maggior parte chiuso. Ad ottobre avevano provato a mettere un coprifuoco ma dato che la Costituzione americana impedisce di imporlo anche se lo infrangevi la polizia non poteva darti nemmeno una multa e dunque è stato rimosso poco dopo. La California poi si è organizzata piuttosto in fretta e a febbraio erano arrivati davvero molti vaccini, partendo dalla fascia che si prende cura delle persone e adesso pare che inizieranno già a vaccinare i teenager.

Ho notato che sei molto attiva sui social… cosa significano per te?

L’idea di condividere il mio viaggio sui social non è nata fin da subito. È stato in seguito che ho iniziato a postare sempre più momenti della mia quotidianità con i bambini, naturalmente chiedendo prima il permesso alla famiglia, per poi focalizzarmi principalmente sui miei viaggi ed esperienze. Naturalmente questo non significa che il mio percorso sia stato senza spine ma mi piace l’idea di creare un profilo che trasmetta positività e colore, portando chi è interessato a viaggiare insieme a me soprattutto in questo momento dove farlo comporta svariate complicazioni e restrizioni. Lo immagino anche come una sorta di diario di bordo, una sorta di memo ed album dei ricordi così che in futuro riguardandolo potrò rivivere tutti questi momenti di cui sono infinitamente grata. Inoltre, a dicembre ho provato la curiosa esperienza di gestire per una settimana il profilo della mia agenzia, pubblicando giorno per giorno ciò che facevo quotidianamente, mostrando la mia vita a 360 gradi. È stata un’esperienza interessante ma allo stesso tempo un filo estenuante: avevo il telefono costantemente in mano dovendo immortale qualsiasi momento!

Per chiudere, la tua è un’esperienza che ti senti di consigliare?

È un viaggio che io consiglio caldamente a chiunque voglia mettersi in gioco, conoscere una nuova lingua ed esplorare il mondo. È un modo per spingerti oltre la tua comfort zone, che mi ha aiutato molto ad aprirmi, a infischiarmene di ciò che la gente pensa e a fare solo ciò che mi rende felice. Un mio consiglio è di essere aperti mentalmente ad accettare a provare qualsiasi cibo ed esperienza. È un’avventura che mi sta spronando a crescere e adesso non voglio più stare ferma, voglio vedere e conoscere di più!