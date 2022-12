Il sindaco Mazzi: “La lista PerSona al Centro morirà con me. E nel 2028 mi ricandiderò come primo cittadino”

Sono mesi di fermento dietro alle quinte della politica sonese, tra (ri)organizzazioni interne e definizione delle agende amministrative e programmatiche di cui dovranno dotarsi le liste e i partiti in corsa per le prossime elezioni amministrative. Un argomento di cui parliamo ampiamente anche sul numero del Baco che trovate in edicola.

Ma è presente anche una crisi di identità all’interno dell’attuale maggioranza del sindaco Gianluigi Mazzi (nella foto di Mario Pachera), che si è manifestata prima con l’uscita allo scoperto del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, che lo scorso fine settembre ha annunciato la sua candidatura a sindaco per la civica PerSona al Centro per le amministrative del giugno 2023.

Non si è fatta attendere, poi, la reazione di quegli esponenti della stessa maggioranza che non si riconoscono nella candidatura di Dalla Valentina, con quell’ormai famoso comunicato del capogruppo di PerSona al Centro Paolo Bellotti che, dopo pochi giorni, prendeva le distanze dalla candidatura dell’attuale vicesindaco, indicando come la sua non fosse la candidatura di PerSona al Centro ma un’iniziativa personale.

Infine, ritorna sulla scena anche l’ex vicesindaco Simone Caltagirone che, come ha raccontato in un’intervista al Baco, si propone come aggregatore di un nuovo progetto politico.

Alla luce di una situazione che cala inevitabilmente un velo di incertezza sulla rotta dell’attuale maggioranza in vista delle prossime elezioni, abbiamo incontrato il sindaco Mazzi per fare il punto sul momento politico attuale.

A seguito dell’analisi sulle elezioni politiche di quest’anno, abbiamo dichiarato che attualmente sembra che lei voglia tenere il piede in più scarpe. Ha preso, o prenderà mai, una decisione sul suo successore o sul futuro del suo gruppo?

Attualmente posso dire di avere un doppio ruolo: il primo è quello di comandante di una nave salpata ormai dieci anni fa – cinque, se contiamo solo il secondo mandato – e devo portarla in porto. Ho quindi un obiettivo con i cittadini: terminare al meglio il mio mandato.

Il secondo?

Spettatore. Non ho volontà di prendere posizione perché è giusto che mi concentri sul progetto attuale e il programma amministrativo da completare. Al momento non mi sono prefissato nulla, anche se non nascondo che far politica mi piace. Da spettatore – “privilegiato”, aggiungerei – invito chi vuole candidarsi anche a fare i conti con il proprio gruppo: al momento, infatti, sembrano esserci più generali che truppe.

In più di un’intervista ha sempre invitato i cittadini a mettersi in gioco dal punto di vista civico e politico, magari entrando a far parte anche del suo gruppo “PerSona al centro”, visto come un laboratorio di cittadinanza attiva. Se lei non prende una posizione, che fine farà “PerSona al centro”? Avrà una continuazione con Gianfranco Dalla Valentina?

Anche qui c’è un duplice aspetto da considerare: da una parte vorrei salvaguardare il progetto, dall’altra nutro anche la consapevolezza che quella che più volte avete definito come “spaccatura” sia in realtà un’opportunità per le due correnti che sono nate all’interno del gruppo. Se, quindi, dal mio gruppo nasceranno due nuove liste dopo dieci anni di progetto, significa che coloro che vorranno candidarsi a sindaco sanno di aver maturato una certa capacità e competenza per il ruolo.

Quindi “PerSona al centro” che fine farà?

“PerSona al centro” rimarrà con me, e probabilmente morirà con me. Per intero il nome della lista è infatti “PerSona al centro – Gianluigi Mazzi sindaco”. A differenza di un partito, composto da una struttura determinata, la civica è legata inevitabilmente alle persone: entrambe le tipologie di gruppo sono costituite da valori che accomunano chi ne fa parte, ma i partiti politici esistono indipendentemente dai candidati, le civiche no. Il mio gruppo, dunque, rimarrà ad amministrare con me fino a giugno 2023.

Quindi al suo gruppo ha posto un vincolo.

Al mio gruppo ho chiesto di considerare l’impegno civico su due livelli: il primo è quello di portare a termine l’impegno di mandato fino all’anno prossimo, quindi non avremo problemi di voto, considerato che stiamo per di più conquistando anche degli spazi della minoranza. Il secondo, invece, è legato alla progettualità 2023-2028. Su quest’ultimo punto, avendo espressamente chiesto a loro di non coinvolgermi, noto che si stanno muovendo autonomamente.

In un’intervista al Baco dell’anno scorso ha espressamente dichiarato che ha intenzione di ricandidarsi come primo cittadino nel 2028. Per questa tornata elettorale prima o poi prenderà una posizione o continuerà ad essere spettatore?

Continuerò ad essere spettatore fino a tre mesi prima delle elezioni, poi prenderò una posizione, ma non voglio al momento svolgere un ruolo di traino o riferimento. Ecco, mi piacerebbe continuare ad essere attivo nella macchina amministrativa nel prossimo quinquennio; se mai smetterò di fare politica, piuttosto dedicherò il mio impegno civico all’interno di qualche associazione. Quindi confermo che, se ci sarà l’opportunità, nel 2028 mi ricandiderò come primo cittadino.

In più di un’occasione ha dichiarato che, secondo lei, ci saranno al massimo due candidati a sindaco. Ne è ancora convinto?

Sì. Se proprio vogliamo arrotondare, dico tre, ma non di più. Oggi c’è molto fermento, ma sono ancora convinto che proprio perché mancheranno i candidati nelle liste la situazione si ridimensionerà molto. Sto notando una partecipazione civica molto scarica. Quindi, chi vorrà amministrare, dovrà avere una squadra di persone con professionalità, passione ed entusiasmo.

Quali sono, a suo avviso, le cause principali di questo comportamento da parte della cittadinanza?

Se già prima del Covid la partecipazione agli eventi pubblici non era scontata, la pandemia ha poi dato una mazzata alla vita pubblica e sociale, a partire dalle Messe. E stiamo utilizzando in modo sproporzionato i social sostituendoli alla vita sociale. Un secondo motivo è la tristezza nel constatare che basta un titolo su un giornale o uno slogan sui social per far diventare le persone saccenti e arroganti, nonostante alla base non ci sia un approfondimento, una verifica o un’analisi dei dati. Un ultimo aspetto è la diffusa convinzione che la politica sia per pochi; io penso, tuttavia, che la partecipazione al bene pubblico debba essere interpretata come associazionismo. Per fare politica locale occorre sporcarsi le mani, partecipare agli eventi.

Una critica velata ad alcuni componenti della minoranza.

Nel 2013 vinsi il mio primo mandato, perché il sindaco Gualtiero Mazzi (che abbiamo recentemente intervistato, NdR) era una persona assente alla vita pubblica. Io sono stato, invece, premiato per la mia presenza tra la gente e in occasione di eventi. Qualcuno ha qualificato questa mia presenza come “eccessiva”, ne prendo atto; ma da lì parte il mio modo di amministrare. Un modo che è fondato su entusiasmo, passione e professionalità, cose che auguro a tutti i futuri candidati sindaci.