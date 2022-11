Il sindaco Mazzi e quel richiamo alla dignità, che ci coinvolge tutti

In questi ultimi mesi ed in queste ultime settimane il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi (nella foto di Mario Pachera) ha più volte, e in più occasioni, parlato di dignità. Lo ha fatto in riferimento alla grave situazione economica e sociale che anche il nostro territorio e la nostra comunità stanno vivendo a causa della faticosa uscita dalla pandemia e delle dure conseguenze che il conflitto in Ucraina sta creando all’economia. Conseguenze che mordono pesantemente sia le famiglie che le attività produttive.

Una dignità, ha indicato il sindaco a più riprese, che deve contraddistinguere questa fase storica, costringendoci a riscoprire un senso di comunità, di partecipazione, di condivisione senza il quale sarà difficile uscire assieme da questa situazione. Perché è ben chiaro a tutti che quando non si riesce a farcela assieme, a rimanere indietro sono inevitabilmente i più deboli e fragili.

La parola “dignità” ha una storia non lineare. Come ha ricordato Belpoliti su La Repubblica di qualche settimana fa, la dignità si sovrapponeva alla parola “onore”, poiché il latino dignus indicava “lo stato o condizione di chi rende meritevole del massimo rispetto”, quindi era associata alle cariche che comportano onori e autorità.

Durante il Medioevo, ed anche oltre, la dignità era stigma della classe nobiliare, quasi una forma naturale di investitura. Tutti ricordano, ad esempio, che Manzoni ne I promessi sposi ironizza sulla dignità vana e mondana di don Rodrigo contrapposta a quella sostanziale di fra Cristoforo.

Sulla dignità vi è però anche una tradizione di pensiero che conduce a Tommaso d’Aquino per cui l’uomo, che è creato a immagine di Dio, orienta le proprie scelte verso Colui che è degno: la tensione morale verso Dio. E’ invece con Kant che questa idea perde la sua connotazione religiosa. Poiché l’umanità è dotata di razionalità, la dignità si riassume nella formula di “trattare l’uomo in te come negli altri sempre come fine e mai solo come mezzo”.

Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, è invece Primo Levi a usare le parole più importanti per definire cosa sia la dignità, nel suo Se questo è un uomo: “Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità”.

Nel dopoguerra è stato principalmente il movimento socialista e operaio a trattare di dignità, soprattutto nel mondo del lavoro. Molto più recentemente, di dignità ha parlato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua seconda investitura lo scorso febbraio, facendo sintesi tra significati che discendono sia dal pensiero cristiano che dalle rivendicazioni sociali del Novecento.

Unire dignità e lotta alla povertà, alla fragilità e all’emarginazione sociale – come ha fatto anche il sindaco Mazzi -, assume poi un ulteriore connotato di necessaria democrazia economica, che era già nel pensiero sociale del gruppo di Dossetti alla Costituente, ed in particolare in Aldo Moro, che fu ucciso dalla Brigate Rosse anche per il suo tentativo di creare un compromesso storico tra sinistra e destra, che forse avrebbe cambiato, in meglio, la storia d’Italia.

Un richiamo quindi importante ed alto, quello di Mazzi, al ritrovarsi sotto il comune cappello della dignità per provare ad uscire da questi giorni bui. Un richiamo da cui nessuno può sentirsi escluso.