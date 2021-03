Ascolta questo articolo

Qualche giorno fa avevamo segnalato il malcontento dei residenti della zona di via dei Prussiani a Lugagnano per i vandalismi ed il degrado di cui è preda il parco di quartiere.

Sulla questione è intervenuto il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, spiegando come il problema vada ben oltre quel parco. Purtroppo. E indicando quelle che per lui sono le cause, e le possibili situazioni.

“La crescita degli episodi di vandalismo a cui stiamo assistendo nel Comune di Sona – spiega infatti Mazzi -, va in parte ricercata nel fatto che i ragazzi e i giovani si sentono esclusi da una società che fa poco o nulla per coinvolgerli, così la noia e il bisogno costante di mettere alla prova se stessi, diventano spesso i moventi delle loro inspiegabili e dannose azioni”.

“Questa non è certa una giustificazione alle loro deprecabili e pericolose gesta ma lo sappiamo, siamo stati giovani anche noi, i ragazzi hanno grandi aspettative e grandi sogni, per cui, come diceva don Lorenzo Milani, dobbiamo sempre dar loro grandi scopi. La mancanza di uno scopo rende vuoto il loro presente perché non ha nessun anelito verso il futuro – prosegue il sindaco di Sona -. Ne segue la ricerca di ‘paradisi alternativi e virtuali’ che non di rado conducono alla droga, alla ludopatia, all’isolamento ed a compiere atti eclatanti, come quello più evidente, accaduto di recente a San Giorgio in Salici, di andare a camminare sul tetto di una chiesa. Azioni ad effetto che spesso sfociano in atti di vandalismo e di violenza contro le cose, nei casi più gravi contro sè stessi e gli altri. Ragazzi annoiati, li definisco, con una vita dominata dalla noia perché legata solo al presente, che nella sua staticità, nella sua mancanza di forza propulsiva porta ad un gran senso di vuoto che i nostri giovani cercano disperatamente di riempire. Ecco, allora, che contravvengono alle regole per sentirsi padroni degli eventi!”.

“Ho voluto nominare don Milani proprio perché, nella sua visione educativa, ricordava sempre come l’operare per il Bene Comune fosse uno dei metodi più efficaci per far riprendere il contatto con la realtà, con il territorio e per rifondere l’entusiasmo della Bellezza di partecipare attivamente alla Comunità, che in questo caso è quella di Sona”.

“Dobbiamo sentirci tutti coinvolti in prima persona nella cura del paesaggio, dei luoghi pubblici, delle strade, dei parchi e di tutto ciò che si traduce in una piacevole vita comunitaria. Ho riflettuto molto e ho cercato di far convergere questi ragionamenti in una progettualità che desse risposte alla necessità e continua richiesta dei cittadini di poter vivere in un paese decoroso, dignitoso e vivibile, soddisfacendo, al contempo, l’esigenza dei giovani di sentirsi parte della comunità”.

“Concludo – indica Mazzi – con la volontà di dare una risposta da sindaco ad un problema che sento mio, ogni giorno: mettere insieme bellezza e partecipazione civica, rigenerazione urbana e recupero di stili di vita più equilibrati, quali elementi propedeutici ad una collaborazione costruttiva e ampia con scopi sociali e civici, a cui vorrei partecipassero i cittadini insieme alle associazioni e alle parrocchie, che riesca ad includere i bisogni che la comunità reclama e che la società tutta necessita. Solo così sapremo vincere la noia e vivere in un comune sempre più bello!”.