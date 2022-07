Il sindaco di Sona Mazzi: “I lettori mediocri ormai sanno leggere solo i titoli, e si illudono di essere informati”

Nelle ultime ore, probabilmente a seguito di alcuni articoli molto dibattuti apparsi proprio sul nostro portale e sulle nostre pagine social, è arrivata una dura presa di posizione del sindaco di Sona Gianluigi Mazzi (nella foto di Mario Pachera) sul tema dell’informazione e del dibattito pubblico, soprattutto sui social.

Il primo cittadino di Sona con un post sulla sua pagina Facebook, titolato “Dedicato a chi legge solo i titoli!”, lancia un vero e proprio grido di allarme sulla situazione che vede ogni giorno sui media locali.

“Manca il tempo – esordisce Mazzi -. Le notizie sono troppe e l’attenzione è sempre più rara: per questo il lettore mediocre (ignorante è forse troppo?) cerca scorciatoie per tenersi aggiornato senza fare la fatica di leggere. Succede sempre più: ci capita di osservarlo anche in base ai messaggi di commenti o critiche ad articoli de Il Baco da Seta, del giornale L’Arena o del Comune di Sona che chiaramente molte persone formulano le loro opinioni solo in base al… titolo!”.

“Il 59 per cento dei link di articoli condivisi sui social non vengono neppure aperti – prosegue il sindaco di Sona -: in altre parole, le persone che rilanciano notizie lo fanno solo in base ai titoli, senza leggerle. La gente si forma un’opinione, commenta, in base a un riassunto, o meglio ancora in base al riassunto di un riassunto: il titolo!”.

“Quanto potere, in un titolo. Praticamente i titoli stanno diventando gli articoli. Così facendo – conclude amaramente Mazzi – ci si illude di essere informati quando invece non lo si è affatto. Allora tanto vale piuttosto non leggere nemmeno quelli e conservare la propria ignoranza in maniera consapevole…”.

Per dare un’idea della gravità del problema sollevato dal sindaco di Sona, che comprende e va oltre il fermarsi alla lettura dei titoli, basta scorrere il secondo rapporto annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell’emergenza quotidiana presentato qualche giorno fa in Senato.

La ricerca evidenzia come il susseguirsi di emergenze imprevedibili generi una domanda di informazione dalla quale nessuno è escluso. La comunicazione ha un ruolo fondamentale nella rappresentazione della realtà e i professionisti del settore sono essenziali per ridurre il rischio di fake news. Il 97,3% degli italiani nell’ultimo anno ha cercato notizie su tutte le fonti disponibili, off e online. Nel biennio 2019-2021 gli utenti del web sono aumentati di 4,2 punti percentuali e sono l’83,5% della popolazione. Milioni di persone hanno poi utilizzato social media e messaggistica istantanea, diventando essi stessi protagonisti e moltiplicatori di quello che leggevano e ascoltavano. Sono oltre 7 milioni gli italiani che hanno costruito un palinsesto informativo fatto solo di media online, siti web e social media.

La tanta informazione si è accompagnata a false notizie e disinformazione: il 57,7% degli italiani lamenta di avere un’idea molto o abbastanza confusa di quello che, ad esempio, sta succedendo nella guerra tra Russia e Ucraina. L’83,4% dichiara che negli ultimi due anni si è imbattuto in notizie false sulla pandemia e il 66,1% in fake news sulla guerra: il pubblico delle fake è enorme e la loro viralità supera quella delle notizie vere.

Per frenare disinformazione e fake news occorre attuare regole più severe per piattaforme e social media, programmi di educazione al digitale e promozione di una comunicazione di qualità gestita da professionisti. Le emergenze insegnano che la capacità di comunicare è essenziale per gestire le crisi e ottenere un rapporto di collaborazione e di fiducia fra cittadini e istituzioni. C’è bisogno di professionisti che guidino le aziende e le istituzioni nella comunicazione. Il loro ruolo è fondamentale per combattere fake news e disinformazione.

Per Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, “con il Covid prima, con la guerra poi, web e social sono entrati a pieno titolo all’interno dell’ecosistema dell’informazione, e ci resteranno anche nel futuro. I professionisti dell’informazione devono prenderne atto e cercare i modi per influenzare positivamente il web, che è e deve rimanere uno strumento di libertà e di democratizzazione”.