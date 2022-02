Il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi si aggiudica il premio “Sales 2021”, ideato da Fondazione Edulife

“L’educazione è cosa di cuore” è la frase di San Giovanni Bosco che campeggia nel quadro che rappresenta il premio Sales edizione 2021 consegnato al sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, venerdì 18 febbraio, in una cerimonia a sorpresa negli spazi 311Verona di Lungadige Galtarossa,21 a Verona ideati dalla Fondazione Edulife.

Spazi questi che il recente venerdì 3 dicembre avevano ospitato i collaboratori del Baco da seta per la cena di Natale e di cui avevamo parlato come di una straordinaria realtà sociale.

In questo ambiente Fondazione Edulife ricordiamo ha realizzato, grazie ad un’opera di riconversione industriale, un luogo di lavoro informale dove vengono ideati e realizzati progetti orientati alla valorizzazione dei giovani e del loro progetto di vita.

Queste progettualità non riuscirebbero però a realizzarsi pienamente se non fossero presenti persone ed istituzioni a supporto delle azioni che Fondazione Edulife propone. Per questo dal 2015 è stato istituito il premio Sales finalizzato ogni anno a riconoscere l’impegno che adulti significativi dimostrano per lo sviluppo di progetti per i giovani.

Il nome “Sales” fa riferimento a San Francesco di Sales e, di fatto, alla radice salesiana sulla quale la finalità di Fondazione Edulife si fonda. Evidente quindi la naturale connessione con l’attenzione alla cura dei giovani che il premio stesso esprime.

L’edizione 2021, celebrata a causa della pandemia solo lo scorso venerdì, ha individuato nel sindaco Gianluigi Mazzi la persona a cui riconoscere queste qualità. Le motivazioni, presentate dal project coordinator di Fondazione Edulife Gianni Martari (nella foto, assieme al sindaco Mazzi), hanno evidenziato tre peculiarità: La predisposizione all’ascolto, la capacità di mettere a sistema delle opportunità tangibili per le giovani generazioni e lo slancio morale, cioè lo sguardo ai giovani come risorsa e non come un problema o una difficoltà.

In particolare la progettualità che ha coinvolto il sindaco Gianluigi Mazzi, a nome dei 37 comuni del distretto 4 dell’ULSS 9 Scaligera, assieme a Fondazione Edulife è stata il progetto TAG (Territorio Attivo Giovani) finanziato da Fondazione Cariverona e da ANCI nell’ambito del bando “Fermenti in Comune” e che ha permesso di realizzare numerose iniziative di valorizzazione dei talenti giovanili.

Notevole la sorpresa da parte del Sindaco Gianluigi Mazzi il quale, all’oscuro di tutto, pensava all’invito come ad un appuntamento per fare il punto sulle prossime iniziative. Ed invece si è trovato di fronte una numerosa delegazione di Fondazione Edulife e degli abitanti dello spazio 311Verona assieme ad una nutrita presenta di giornalisti ai quali, in intervista, ha espresso sì la sorpresa, ma anche il piacere e l’emozione per il riconoscimento su un tema che ha molto a cuore, quello dei giovani e della loro valorizzazione con azioni politiche concrete e significative.