Il servizio educativo territoriale dell’Ulss 9 compie trent’anni: traguardo celebrato a Sona

Il servizio educativo territoriale (SET) dell’Azienda ULSS 9 Scaligera compie trent’anni nell’Ovest Veronese.

Questo importante traguardo è stato celebrato martedì 2 novembre a Sona, nella sala Carcereri. Erano presenti Gianluigi Mazzi, sindaco di Sona oltre che presidente del Comitato dei sindaci del Distretto 4 e presidente della Conferenza dei sindaci dell’ULSS 9, Raffaele Grottola, direttore dei Servizi socio-sanitari dell’ULSS 9, e Paolo Giavoni, coordinatore sociale del Distretto 4 – Ovest Veronese. C’erano inoltre Paola Gerosa, coordinatrice del SET e Giuliana Zocca, sindaco di Rivoli Veronese, già educatrice del SET.

Fondato nel 1991, il SET opera in 37 Comuni del distretto Ovest Veronese, che si estende da Malcesine a Erbè, su una popolazione di oltre 300mila persone. Opera in delega e in collaborazione con i Comuni, attraverso servizi e progetti di promozione al benessere e di prevenzione al disagio, rivolti alla comunità, in un’ottica di rete e di welfare generativo. Grazie al lavoro di 46 educatori professionali garantisce una diffusione omogenea e capillare di servizi a supporto di famiglie, minori, adolescenti in condizioni di disagio e di difficoltà.

“I 37 Comuni coinvolti dal SET – ha affermato Mazzi – hanno situazioni completamente diverse: media anagrafica, densità abitativa e posizione geografica. Situazioni che vengono intercettate insieme dagli educatori e dai servizi sociali: l’amministrazione trova così una struttura capace di accogliere le esigenze delle persone in difficoltà. Il SET ha un ruolo importante: essere presente sul territorio per operare nel miglior modo possibile. Anche durante il Covid siamo riusciti a operare al meglio, grazie a 30 anni di esperienza a cui spero se ne aggiungano altri 30 e altri 30”.

Il dottor Grottola ha spiegato: “Il SET è presente nell’ULSS 9 Scaligera, dove vi è confluito. Il Servizio Educativo Territoriale ha una lunga storia e ha l’obiettivo, orgoglioso, di espandersi anche negli altri Comuni della Provincia. Per il momento, i 30 anni li festeggiamo nell’Ovest, dove opera sul territorio, creando e sostenendo iniziative a carattere educativo che permettono alle persone di partecipare alla vita sociale e culturale”.

Il dottor Giavoni, infine, ha sottolineato che il SET ha “una connotazione territoriale molto particolare: gli educatori sono infatti all’interno delle amministrazioni comunali e lavorano con gli assistenti sociali”.