Il rischio ragionato ed il nuovo patto sociale di cui hanno bisogno le nostre comunità

Ascolta questo articolo

E’ interessante il ragionamento che sta alla base del decreto con il quale il presidente del consiglio Draghi ha varato questa nuova ripartenza che si apre lunedì prossimo, con il ritorno (per chi ha i numeri per farlo, come il Veneto) ad una zona gialla rafforzata.

Si tratta del “rischio ragionato”. Che, come scrive Giuseppe Marino, è cosa ben differente dal “rischio zero”. Il rischio ragionato – per capirci – è quello che ha portato l’Inghilterra ad accelerare sulla prima dose di vaccino allungando i tempi della seconda, con i risultati che ben abbiamo sotto gli occhi.

Se ci riflettiamo, il rischio ragionato è la disposizione mentale che ci ha permesso nella storia di uscire dalle caverne, di provare il fuoco, di andare sulla luna. Senza la decisione forte di affrontare un ragionevole rischio molto probabilmente in quelle caverne ci vivremmo ancora. Perché fermi nell’attesa del rischio zero, che in natura è di fatto impossibile, non avremmo fatto un passo in avanti.

Quello del rischio ragionato prende quindi la sostanza di uno stile per affrontare i problemi che d’ora in avanti potrebbe costituire la stella polare per la ricostruzione sociale ed economica che attende anche il nostro territorio.

La nuova classe dirigente che necessariamente deve uscire da questa pandemia, ne abbiamo già parlato, dovrà affrontare le sfide impervie che ci attendono con una visione meno burocratizzata della gestione della cosa pubblica. Comportamenti solo conservativi delle posizioni acquisite, delle certezze stantie, di ciò che si deve fare e di come va fatto sarebbero deleteri. Il rischio zero del restare fermi su noi stessi saprebbe solo portarci a fondo.

Serve resettare e provare a guardare il mondo con occhi nuovi. Anche a Sona, dove una nuova generazione di amministratori pubblici dovrà porsi di fronte al futuro con ricette nuove. Facendo tesoro di quanto realizzato fino ad oggi, per non gettare con l’acqua sporca anche il bambino, come si suol dire. L’amministrazione Mazzi ha infatti dato prova di saper affrontare questa pandemia con intelligenza e mano salda, prendendosi spesso un rischio ragionato, appunto.

E da qui si dovrà ripartire, sapendo però andare oltre. Perché la tentazione di percorrere le solite strade, conosciute e quindi confortanti, sarà fortissima. Ma suicida, come ci sta insegnando proprio questa pandemia.

A questa linea dovrà affiancarsi, anche qui necessariamente ed inderogabilmente, una comunità di cittadini che si dispongano verso gli amministratori non quale antagonisti – come di fatto è oggi – ma come portatori degli stessi obiettivi, per raggiungere risultati condivisi.

Serve un nuovo patto sociale tra politica, comunità e tessuto produttivo. Continuare a guardarsi con diffidenza ognuno arroccato nel proprio fortino di preconcetti o di (false) certezze, nel nuovo mondo – perché piaccia o non piaccia di nuovo mondo si tratta – non ha alcun senso e ci impedirebbe di fare quei passi avanti di cui abbiamo bisogno.

E servono donne e uomini che siano leader capaci di scriverlo e di renderlo concreto quel nuovo patto sociale.

Lo capirono i nostri nonni che nel secondo dopoguerra trovarono le energie e la visione per andare oltre le macerie materiali e sociali del devastante conflitto mondiale. Noi saremo da meno?