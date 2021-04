“Il rifugio” di Tana French. Un thriller mozzafiato sui sogni infranti di una coppia

Ascolta questo articolo

“Il rifugio” è il quarto romanzo della scrittrice americana di origine irlandese Tana French, in cui il detective della Squadra Omicidi di Dublino Mick Kennedy indaga su un caso piuttosto complicato. Una famiglia viene assassinata nella sua villetta sul mare irlandese.

C’è un’unica sopravvissuta, che lotta tra la vita e la morte all’ospedale, cioè Jenny Spain. Pat Spain, suo marito, e i due figli, Emma e Jack, sono invece morti. Indagando, si scopre che quella casa nuova ordinatissima, senza un granello di polvere e arredata con gusto nasconde nei cassetti e nelle ante degli armadi parecchi problemi: Pat ha perso il lavoro per colpa della recessione, non riesce a trovarne uno nuovo e pian piano cade in depressione, smettendo di curarsi e di preoccuparsi della sua famiglia.

Tutto fa pensare che il massacro sia opera sua, ma troppi elementi non tornano e la soluzione non sembra poi così scontata. Kennedy si trova in grande difficoltà, anche perché questo caso rappresenta l’occasione preziosa di riscatto che aspetta da tempo, per dimostrare che è di nuovo il detective più brillante della Squadra, dopo che per colpa di un errore era stato screditato.

“Il rifugio” è un giallo davvero ben costruito, coinvolgente e caratterizzato dal forte scavo psicologico. L’autrice mette in evidenza le fragilità e le debolezze sia dei buoni che dei cattivi, mostrando di ognuno il lato oscuro, evitando facili giudizi. Il reale è molto più complesso di quel che si pensi ed il male sfugge spesso ad ogni logica.

Molto originale ed interessante è l’ambientazione. L’omicidio avviene in una villetta all’interno di un complesso residenziale grigio mai completato, simbolo di una ricchezza che appartiene ormai al passato. La maggior parte delle case sono vuote e quelle abitate spesso sono state costruite con poca cura, in fretta, senza materiali di qualità, e così già dopo pochi anni mostrano i loro difetti.

Anche se c’è il mare, i parchi e i negozi promessi dalla brochure che pubblicizzava quelle residenze come un paradiso in terra, non sono mai stati realizzati. C’è quindi un massacro e un colpevole da trovare, ma la narrazione si sofferma anche su altro, in particolare sulla recessione del 2008, che porta pesanti conseguenze in Irlanda, e sui sogni infranti di una giovane coppia, improvvisamente piena di debiti, preoccupata di salvare le apparenze, vittima di un società dove conta ciò che si mostra di possedere e non ciò che si è veramente, in cui le certezze sono pochissime e possono facilmente sgretolarsi come i muri delle case edificate malamente nel quartiere dove hanno scelto di vivere Pat e Jenny.

“L’omicidio è un crimine speciale: è l’unico che ci fa chiedere perché. Rapine, violenze sessuali, frodi, spaccio e tutta la sporca litania dei reati hanno la spiegazione già inclusa nell’atto. Devi solo inserire il colpevole nello spazio giusto come una chiave nella serratura. L’omicidio invece ha bisogno di una risposta”.

“Il rifugio” di Tana French, Einaudi, 2020, pp. 656.