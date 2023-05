Il Questionario del Baco: Rispondono i candidati sindaco di Sona Busatta, Cimichella, Dalla Valentina e Mazzola

Prosegue la rubrica “Il Questionario del Baco” con la quale andiamo a conoscere in maniera leggera e scherzosa alcuni nostri concittadini. Si tratta di una serie di domande, sulla scorta del celebre “Questionario di Proust”, volte a conoscere i gusti e le aspirazioni personali di chi vi risponde.

Oggi a rispondere al questionario sono i quattro candidati sindaco che il prossimo 14 e 15 maggio si sfidano alle urne per il colle di Sona. Le risposte sono nell’ordine sorteggiato dalla prefettura, lo stesso ordine che troveremo sulla scheda elettorale: Corrado Busatta (Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona), Monia Cimichella (Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco), Gianfranco Dalla Valentina (ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia e Insieme perSona) e Carlo Antonio Mazzola (Rinascita per Sona). Le foto sono di Mario Pachera.

Il tratto principale del suo carattere?

Busatta: Saper fare sintesi ed agire.

Cimichella: L’empatia.

Dalla Valentina: Coerenza.

Mazzola: Amore e saggezza.

La qualità che preferisce in un uomo?

Busatta: Sana, onesta e robusta determinazione.

Cimichella: L’intelligenza.

Dalla Valentina: Onestà e rispetto.

Mazzola: La buona volontà.

La qualità che preferisce in una donna?

Busatta: Sana, onesta e robusta determinazione.

Cimichella: L’intelligenza.

Dalla Valentina: Onestà e rispetto.

Mazzola: L’intelligenza in azione.

Quel che apprezza di più nei suoi amici?

Busatta: La presenza, nei momenti di bisogno e non.

Cimichella: La capacità di essere solidali.

Dalla Valentina: Vicinanza anche nei momenti difficili.

Mazzola: La lealtà.

Il suo principale difetto?

Busatta: Asticella del compromesso non altissima.

Cimichella: La buona memoria.

Dalla Valentina: Dicono permaloso.

Mazzola: La golosità.

Il suo sogno di felicità?

Busatta: La felicità di mia figlia e di mia moglie.

Cimichella: La salute per sempre.

Dalla Valentina: Vivere la vita in serenità.

Mazzola: La golosità.

Quale sarebbe la più grande disgrazia?

Busatta: Che il conflitto in corso sfociasse nel nucleare.

Cimichella: Ce l’ho già avuta.

Dalla Valentina: La perdita di qualcuno della mia famiglia.

Mazzola: Quella che mi sono cercato io.

La nazione dove vorrebbe vivere?

Busatta: Quella in cui vivo.

Cimichella: Qui. O in Germania.

Dalla Valentina: Assolutamente Italia.

Mazzola: Qui e ora.

Il colore che preferisce?

Busatta: Blu come il cielo terso.

Cimichella: Arancione.

Dalla Valentina: Blu.

Mazzola: Azzurro.

La bevanda preferita?

Busatta: Vino bianco frizzante.

Cimichella: Gingerino.

Dalla Valentina: Acqua.

Mazzola: Acqua pura, fresca, cristallina.

Il piatto preferito?

Busatta: La pasta, qualsiasi condimento, anche in bianco.

Cimichella: Pasta. In tutte le salse.

Dalla Valentina: Risotto col tastasal.

Mazzola: Di Meissen… con risotto al tartufo.

I suoi eroi nella vita reale?

Busatta: Quelli che si impegnano e ce la fanno nonostante le difficoltà.

Cimichella: Mia madre.

Dalla Valentina: Coloro che in maniera disinteressata sono impegnati nel volontariato.

Mazzola: Benedetto XVI, Ronald Reagan, Nicolò Govoni.

La sua canzone preferita?

Busatta: “Sally” di Vasco Rossi.

Cimichella: “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati.

Dalla Valentina: “Come un pittore” dei Modà.

Mazzola: “Ghosts Again” dei Depeche Mode.

Il suo libro preferito?

Busatta: “Il vecchio e il mare”.

Cimichella: “Le Correzioni” di J.Franzen.

Dalla Valentina: Tutte le biografie storiche.

Mazzola: Dopo la Bibbia, “Draco Daatson” di Salvatore Brizzi.

Il giorno più importante della sua vita?

Busatta: La nascita di mia figlia.

Cimichella: Ne ho almeno uno al mese.

Dalla Valentina: Quando sono nati i miei figli.

Mazzola: Oggi.

Quel che detesta più di tutto?

Busatta: L’ipocrisia e la falsità.

Cimichella: La manipolazione.

Dalla Valentina: La violenza fisica e psicologica.

Mazzola: Sprecare tempo.

In che città vorrebbe vivere?

Busatta: Verona è perfetta.

Cimichella: Berlino.

Dalla Valentina: Assolutamente a Verona.

Mazzola: Quella in cui mi trovo.

Cosa le piace di più di Sona?

Busatta: Le sue colline e l’attivismo dei concittadini.

Cimichella: La dolcezza del paesaggio.

Dalla Valentina: La gente e il tessuto associativo.

Mazzola: I concittadini.

Cosa le piace di meno di Sona?

Busatta: I dormienti.

Cimichella: Le case e i capannoni abbandonati.

Dalla Valentina: Il disordine urbanistico che ha snaturato i nostri paesi.

Mazzola: Le risorse trascurate.

Il personaggio storico che disprezza di più?

Busatta: Hitler.

Cimichella: Tutti i grandi dittatori.

Dalla Valentina: Tutti i dittatori.

Mazzola: Gilles De Rais.

Il dono di natura che vorrebbe avere?

Busatta: La capacità di risolvere i problemi sempre.

Cimichella: Una voce meravigliosa.

Dalla Valentina: Mantenere la testa lucida per tutta la vita.

Mazzola: Più autostima.

Come vorrebbe morire?

Busatta: Da vivo.

Cimichella: Dormendo.

Dalla Valentina: A 90 anni attorniato dai miei famigliari.

Mazzola: Come sono vissuto: in presenza.

Stato attuale del suo animo?

Busatta: Ottimo, sono sereno.

Cimichella: Riconoscente al mondo.

Dalla Valentina: Sereno.

Mazzola: Magico.

Le colpe che le spirano maggiore indulgenza?

Busatta: Quelle tipiche dell’età giovanile.

Cimichella: Gli errori di giovinezza.

Dalla Valentina: Gli errori in buonafede e chi li riconosce.

Mazzola: Le debolezze umane.

Il suo motto?

Busatta: Che oggi sia migliore di ieri e peggiore di domani.

Cimichella: O troveremo una strada o ne costruiremo una.

Dalla Valentina: Et ventis adversis (anche con i venti contrari).

Mazzola: La mente al servizio del cuore nell’azione.

