Il Questionario del Baco: risponde Francesco Caparra, commercialista e Presidente del Cda del Centro Vesalius a Lugagnano

Prosegue la rubrica “Il Questionario del Baco” con la quale andiamo a conoscere in maniera leggera e scherzosa alcuni nostri concittadini. Si tratta di una serie di domande, sulla scorta del celebre “Questionario di Proust”, volte a conoscere i gusti e le aspirazioni personali di chi vi risponde. Malgrado la denominazione possa indurre a pensare che sia stato creato da Marcel Proust, il grande scrittore francese si limitò a fornire le proprie risposte

Oggi risponde al questionario del Baco Francesco Caparra. Nato e cresciuto in Calabria, in un paese di mare, è diplomato in Ragioneria e laureato in Economia e Commercio. Dopo il militare in Marina ha svolto il tirocinio per la specializzazione per Dottore Commercialista e si è trasferito a Verona nel 2004, dove è stato responsabile amministrativo in un’azienda. Nel 2006 ha iniziato a lavorare da un collega di Lugagnano, dove vive felicemente. Nel 2007 si è sposato con Giulia, “la ragazza che ‘mi picchiò’ sulla spiaggia del mio paese perché la importunavo”, racconta ironico, e che gli ha dato due bambini, Sara ed Eugenio. Nel 2010 ha avviato la sua prima attività. E anche Presidente del C.d.A. della Nuova Vesalius srl, la struttura di Lugagnano che si occupa di prevenzione e cura delle malattie e della forma psico-fisica ottimale, con ambulatori medici specialistici, uno staff di fisioterapisti e personal trainer.