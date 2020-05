Il prossimo numero del Baco: Un’edizione speciale (tutta a colori) per ripercorre assieme i duri mesi di COVID-19 a Sona

I 54 volontari della redazione del Baco, impegnati quotidianamente nel raccontare la cronaca di Sona (solo sul tema coronavirus in due mesi abbiamo pubblicato 325 articoli), si sono già messi al lavoro per il prossimo numero della rivista cartacea.

Il 105esimo numero di aprile era uscito solo in formato digitale, per dare la possibilità ai nostri concittadini nel momento del lockdown più stretto di leggerlo da casa (il Baco 105 è scaricabile gratuitamente cliccando qui), ma ora si torna sulla carta ed in edicola.

Il prossimo numero sarà un’edizione speciale, che ripercorrerà gli incredibili mesi di coronavirus a Sona con cronache, interviste, analisi e inchieste. Particolare attenzione verrà dedicata alle prospettive sociali ed economiche del nostro territorio dopo questa tempesta sanitaria. Con anche tantissime foto a raccontare questa incredibile vicenda che ha messo e mette a dura prova il nostro territorio.

I nostri lettori potranno trovare il 106esimo del Baco in edicola e nei punti di distribuzione tra un mese, da sabato 27 giugno. E per la prima volta sarà un numero tutto a colori, perché il Baco non si ferma.

Nella foto Pachera uno dei tanti cartelli apparsi ad inizio lockdown nel nostro territorio, su porte e serrande chiuse (qui a Lugagnano).