Il Progetto SLA SuperLongAcquafitness de “I Compagni di Jeneba”. Un’estate in acqua per solidarietà

“I Compagni di Jeneba” è un’organizzazione di volontariato no profit che opera in Sierra Leone dal 2004, fornendo il proprio sostegno alimentare, medico e scolastico a più di duecento bimbi del villaggio di Goderich, legati alla Scuola dei Jeneba’s Mates Healthcare and Education. Il supporto è rivolto anche alle loro famiglie e ad una quarantina di ragazzi affetti da grave disabilità ospitati dall’orfanatrofio Mahanaimi.

Il Progetto SuperLongAcquafitness – SierraLeoneAfrica, giunto alla terza edizione, si compone di una serie di eventi estivi sul territorio veronese e mantovano atti a raccogliere fondi per due finalità: la prima è offrire sostegno alle famiglie di Leo e Nikolas, due bimbi italiani di 7 e 8 anni affetti da atrofia muscolare spinale (Sma), la seconda è aiutare i bambini dell’orfanotrofio in Sierra Leone, che, oltre ad aver subito l’abbandono, devono fare i conti tutti i giorni con la loro disabilità.

Gli eventi solidali sono programmati fino alla fine dell’estate e prevedono una serie di attività di acquafitness presso vari centri natatori veronesi e mantovani, tenute da un gruppo collaudato di istruttori professionisti, gli “SLA Angels”. L’iniziativa è rivolta a tutti, senza vincoli di età o di preparazione atletica personale; basta la voglia di scendere in acqua per divertirsi.

I prossimi appuntamenti sul territorio a cui è possibile partecipare durante l’estate sono calendarizzati il 24 giugno allo Sporting Club Arbizzano, il 29 giugno al Valpopark di Pescantina, il 3 luglio a Cloromania di Suzzara (Mn), l’8 luglio all’Acquamore di Villafranca, il 30 luglio al Parco acquatico Acquablu di Goito.

Il Progetto SuperLongAcquafitness sposa la filosofia de “I Compagni di Jeneba” perché vede nel mondo dell’acqua una bolla di uguaglianza che appiana le differenze, annullando le discriminazioni. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare le pagine Facebook “Progetto SuperLongAcquafitness” e “I Compagni di Jeneba-Onlus”.