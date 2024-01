“Il prete dei castagnari”: sabato a teatro la vita di don Alberto Bendetti, che fu curato a Sona negli anni 1937-1940

Sabato 3 febbraio si tiene nella sala consiliare di Sona alle ore 21 uno spettacolo teatrale intitolato “Il prete dei castagnari”, scritto e interpretato dal noto attore e scrittore Alessandro Anderloni.

L’opera ripercorre la vita del sacerdote veronese don Alberto Benedetti (1911-1997, nella foto), figura ai suoi tempi controversa e discussa per le sue prese di posizione anticonformiste, lasciando ammirati alcuni e perplessi altri.

C’è un motivo particolare per cui noi sonesi dovremmo andare ad assistere a questo spettacolo: don Benedetti fu curato a Sona dal 1937 al 1940, epoca in cui era parroco don Francesco Peretti. Si tratta, dunque, di un personaggio che appartiene anche alla nostra storia.

In particolare don Alberto si rese protagonista a Sona di un gesto a dir poco eclatante: un giorno sparò con il fucile da caccia contro un quadro che ritraeva Benito Mussolini. Perché lo fece, in un’epoca come quella di occhiuta vigilanza da parte del regime fascista? Non si è mai saputo bene, probabilmente egli volle a suo modo contestare l’avvicinamento dell’Italia alla Germania nazista di Hitler.

Insomma… ce lo spiegherà meglio Alessandro Anderloni nel suo racconto dal palcoscenico, che ripercorrerà anche molte altre vicende dell’originale sacerdote. L’ingresso è gratuito.