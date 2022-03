Il presidente del Comitato Genitori di Lugagnano Bulgarelli: “Abbiamo vissuto un anno difficile, ma quante iniziative”

Incontro Christian Bulgarelli (nella foto di Mario Pachera), presidente del Comitato Genitori di Lugagnano dal dicembre 2020, per parlare di come le famiglie che ruotano intorno al mondo scuola hanno vissuto questo primo anno del suo mandato.

“L’attuale direttivo è formato da persone, come me, alla prima esperienza nel Comitato ma siamo supportati da alcuni genitori particolarmente volenterosi che ci sostengono nel nostro mandato. Non nascondo che l’inizio è stato difficile, c’erano da creare nuove relazioni e cercare di consolidare quelle in essere, tutto con lo sfondo della pandemia e con regole sanitarie rigidissime che castravano, e ancora un po’ lo fanno, tutte le iniziative che il Comitato portava avanti per tradizione ma anche le nostre nuove proposte. Inoltre, c’è da considerare che era appena cambiata la dirigenza dell’Istituto comprensivo di Lugagnano ed era stato eletto il nuovo Consiglio di Istituto. Siamo partiti dunque in un terreno abbastanza impervio ma adesso abbiamo raggiunto un buon equilibrio fatto di dialogo e di rispetto dei ruoli”. Sono queste le prime parole con cui Bulgarelli mi racconta la sua esperienza da presidente.

Gli chiedo come sia il coinvolgimento delle famiglie alle loro attività. “Altalenante anche quello – mi spiega -. Il momento storico non facilita nessuno, però non ci possiamo lamentare. Siamo riusciti piano piano a farci conoscere e ad essere un buon tramite tra scuola e famiglia ma anche con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio”.

Gli chiedo di renderci partecipi degli obiettivi raggiunti e sorridente mi racconta: “Per prima cosa abbiamo redatto il nuovo statuto del Comitato, con il supporto e l’approvazione dell’attuale dirigente scolastica Elizabeth Piras Trombi Abibatu. Quello ereditato dai precedenti comitati era ormai superato nella forma e necessitava di alcune correzioni ma l’obiettivo del Comitato è rimasto lo stesso: essere filtro e collante nelle relazioni tra scuola, famiglia e territorio in maniera costruttiva e propositiva. Sono felice di poter dire che tra mille difficoltà abbiamo mantenuto vivo l’impegno del Piedibus. Eravamo presenti ai mercatini della solidarietà di Natale e, per la prima volta, abbiamo partecipato alla sfilata di carnevale di Lugagnano di domenica 13 marzo su invito del Comitato benefico lo Tzigano con l’approvazione della scuola. Sono rimasto piacevolmente sorpreso delle copiose adesioni alla sfilata, è evidente che abbiamo tutti bisogno di un po’ di leggerezza, soprattutto i bambini che hanno aperto il corteo con grande soddisfazione”.

Bulgarelli ci tiene ad utilizzare le nostre pagine per ringraziare chi tanto ha fatto per mantenere vive le attività del Comitato e per farle conoscere a chi non le sapeva.

“Con parte della raccolta dei mercatini di Natale – spiega – abbiamo deciso di donare alla scuola materna del nostro istituto del materiale didattico, seguendo le indicazioni fornite direttamente dalle maestre. Giovedì 3 marzo, accompagnati dalla dirigente e dal presidente del consiglio di istituto Predomo, abbiamo consegnato personalmente gli scatoloni di materiale alle maestre e ai piccoli alunni (nella foto sotto). Essere accolti dai sorrisi gioiosi dei bambini e da tanta gratitudine è stata veramente una grande soddisfazione. E’ per questo che voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e tutti quelli che continuano a supportarci. Un grande grazie alle attività commerciali del territorio che sono sempre disponibili e generose con tutte quelle che sono le nostre iniziative. Un altrettanto grande grazie alle associazioni del territorio che condividono con noi il desiderio di fare comunità e con cui facciamo squadra”.

Faccio proseguire con il racconto dei progetti futuri. “Ci piacerebbe riproporre il Sagrin, la sagra estiva dedicata ai bambini e ragazzi, sperando che con la bella stagione si possano riprendere gli appuntamenti di ritrovo che caratterizzano Lugagnano. Ci piacerebbe usare le attività estive per farci conoscere ancora meglio alle famiglie di Lugagnano ed arrivare più numerosi e compatti al prossimo anno scolastico. Confesso che mi fa strano parlare di carnevale e sagre quando vicino a noi ci sono bambini in guerra ma la vita deve andare avanti e rallegrare le nostre famiglie non significa non pensare alla loro sofferenza”.

L’incontro con Bulgarelli si conclude con i miei personali complimenti per la tenacia dimostrata da lui e da tutti quei genitori che vogliono essere presenti nella crescita dei figli accompagnandoli in un progetto di partecipazione attiva nella comunità. E sono certa che a me si uniranno molti lettori del Baco.