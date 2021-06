Il presidente Ciampi, la campagna vaccinale e la Festa della Repubblica a Sona

Uno dei meriti maggiori di Carlo Azeglio Ciampi, eletto Presidente della Repubblica al primo scrutinio il 13 maggio 1999, è sicuramente quello di aver sdoganato la parola Patria. Prima del suo arrivo al Quirinale, Patria era una parola desueta, reazionaria, quasi fascista.

Pochi giorni dopo il suo insediamento, in un discorso a Lecce il 29 giugno, spiegò di amare menzionare la parola Patria “da troppo tempo bandita dai discorsi pubblici. Amo menzionarla perché ritengo che sia una parola che ci trova tutti uniti in questa comunità di sentimenti”. Evidentemente ci voleva un uomo che veniva dalle fila del Partito d’Azione e dalla Resistenza per poterlo dire.

Ciampi è stato il primo Presidente a visitare durante il suo mandato tutte le 103 province italiane. “Carlo voleva ricordare sempre che l’Italia è una, parlava di Patria e voleva che si suonasse l’inno nazionale – ha raccontato dopo la sua morte la moglie Franca a Vespa –. In tutte le città Carlo voleva che i sindaci della provincia indossassero la fascia tricolore. Un giorno, in una città lo avevano avvertito. ‘Guardi, Presidente, c’è aria di malcontento in questo periodo, è difficile che mettano la fascia, troppe le beghe politiche’. Entrammo in teatro e vedemmo che tutti i sindaci, ma proprio tutti, avevano la fascia tricolore. Mi commossi molto perché sentivo che l’Italia era davvero unita”.

Oggi anche a Sona celebriamo il 2 giugno, Festa della Repubblica. Fuori da ogni retorica, è nei valori fondanti della nostra Italia e nel senso forte di appartenenza che è necessario ritrovare motivi e slanci per la vera ripartenza, come ci ha insegnato Ciampi. Il successo della campagna vaccinale, sotto ogni profilo sia organizzativo che umano, sta riconciliandoci con uno Stato la cui immagina è stata messa a dura prova – nella percezione degli italiani – dalla gestione della pandemia, probabilmente ben oltre i demeriti considerando che questo ciclone ha travolto indistintamente ogni nazione.

Ed è invece proprio lo sforzo collettivo dell’operazione vaccini che può indicarci la strada per ritrovare modalità per lavorare assieme.

La campagna vaccinale ha certificato, infatti, come sia ancora possibile una vera unità di intenti tra uno Stato che dimostra di saper organizzare e gestire un’operazione senza precedenti ed i cittadini (la maggior parte, almeno) che con profondo senso della comunità hanno volontariamente deciso di essere parte attiva di questo sforzo immane. Consapevoli che non è proprio il momento di passare la mano.

Buona Festa della Repubblica.