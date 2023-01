Il presepe di Lugagnano incontra Heide, azienda leader nel mondo dei presepi d’arte

Abbiamo recentemente raccontato del presepe presente nella chiesa di Lugagnano e delle nuove statue che lo rendono di rilevante interesse artistico.

Le statue sono pezzi unici, realizzate con estrema maestria dagli scultori dell’azienda familiare Heide. Nata negli anni ’70, Heide si è specializzata nella realizzazione di statue per presepi e oggi artisti internazionali impreziosiscono i loro dettagliatissimi paesaggi con le espressive statuine Heide, tanto che nel museo dell’azienda possono essere ammirati alcuni dei presepi più belli al mondo.

L’acquisto di nuove statue per la parrocchia di Lugagnano è stata una scelta necessaria in quanto negli ultimi anni il tradizionale presepe era sempre stato allestito con delle statue prestate da uno dei presepisti della frazione perché quelle di gesso della parrocchia erano rotte e inutilizzabili.

Quest’anno sono invece nuove le statue della sacra famiglia, i magi e le figure in primo piano, restano in prestito gli altri personaggi e gli animali di sfondo ma l’intenzione del parroco don Giovanni Ottaviani è di completare le proprietà della parrocchia proprio per arricchire il valore artistico e culturale della chiesa.

La decisione ha già dato buoni frutti e proprio nei giorni scorsi, lo scultore Heinrich Demetz e la moglie Mariarosa, fondatori di Heide, sono venuti in visita a Lugagnano (nella foto).

Hanno così potuto ammirare il presepe, che resta allestito fino al 2 febbraio, e tutte le altre opere presenti nella chiesa, compreso l’affresco Arbor Redemptionis di Federico Bellomi.

Sono rimasti piacevolmente colpiti dalle numerose statue che addobbano la chiesa, alcune di interesse storico e di ottima fattura e hanno apprezzato talmente tanto il presepe da farne scatti particolari da inserire nei loro libri. Nasce dunque una sorta di gemellaggio artistico che potrebbe portare in auge il presepe di Lugagnano.