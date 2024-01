Il ponte di Settimo di Pescantina torna agibile grazie ai fondi PNRR. Inaugurata oggi la riapertura

Oggi lunedì 15 gennaio è stata inaugurata l’apertura del ponte di Settimo di Pescantina, dopo la ristrutturazione per rinforzare la struttura portante e rimodernare il ponte finanziata con fondi del PNRR. I lavori, iniziati lo scorso 9 ottobre, sono stati realizzati dall’azienda Tecnoviadotti di Belluno. Il progetto e la direzione lavori sono stati affidati all’ingegner Bruno Bisiol di San Donà di Piave.

L’intervento prevedeva la rimozione dei parapetti esistenti con la demolizione dei vecchi cordoli del ponte e dei muri di testa della rampa sul lato di Pescantina, la demolizione del manto stradale in asfalto e la sostituzione con getto di calcestruzzo integrativo della soletta. Infine sono stati realizzati i nuovi cordoli a bordo ponte e sono stati installati dei nuovi guard-rail con l’applicazione di giunti di dilatazione sulle due spalle dell’impalcato.

Sul ponte, che collega Settimo di Pescantina e San Vito al Mantico, frazione di Bussolengo, non cambia la viabilità che rimane a senso unico alternato con regolazione semaforica. Con l’arrivo della primavera, quando le temperature saranno più calde, il ponte verrà asfaltato integralmente.

I lavori sono stati finanziati grazie ai fondi del PNRR arrivati al Comune di Pescantina, capofila del progetto, per un importo complessivo pari a 770.000 euro che copriranno anche la sistemazione delle pile del ponte di Arcè, intervento che sarà realizzato prossimamente.

Nella mattinata di lunedì 15 gennaio, dopo la benedizione del ponte da parte del parroco di Settimo don Renzo Guardini e del parroco di San Vito al Mantico don Domenico Consolini, si è proceduto con il simbolico taglio del nastro per sancire l’apertura, alla presenza del Commissario di Pescantina, il viceprefetto Gabriella Mucci e del sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi (che oggi il Baco ha anche intervistato sulla situazione della ex Cava Girelli).

“Siamo consapevoli – dichiara il commissario prefettizio del Comune di Pescantina Gabriella Mucci – che il ponte di Settimo è un collegamento chiave tra i comuni di Pescantina e Bussolengo. La sua chiusura ha comportato certamente qualche disagio per i cittadini ma è stata necessaria per portare a termine questi lavori che hanno un impatto decisamente positivo dal punto di vista della valorizzazione del territorio, della messa in sicurezza e della sostenibilità. Con la sistemazione del Ponte di Settimo e i lavori che riguarderanno il ponte di Arcè, possiamo dire che le risorse arrivate dal PNRR sono state impiegate nell’interesse di tutta la collettività”.