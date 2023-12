Il podcast. “Un incarico che mi riempie di orgoglio”: Daniela Grigoli, presidente del Forum delle Associazioni di Sona

Lo scorso settembre in sala consiliare si è riunito il Forum delle associazioni per eleggere i nuovi responsabili a seguito del cambio di amministrazione. Buona la presenza in sala con 33 associazioni rappresentate da più di 40 partecipanti. Nel corso della serata è stato scelto la nuova presidente, Daniela Grigoli della Polisportiva di San Giorgio in Salici che è stata eletta a voto palese all’unanimità. Il Baco è andata ad incontrarla per farle raccontare i suoi primi passi in questo ruolo. Ascolta qui sotto l’intervista di Alessandro Ceradini.

