Il podcast. Il sindaco di Sona Mazzi e la musica: “Quanta bellezza in De André. E i titoli delle canzoni che raccontano i miei anni da sindaco”

E’ Miguel de Cervantes a far dire a Don Chisciotte della Mancia, protagonista del suo capolavoro, una di quelle frasi che, pur semplici, racchiudono da sole un universo: “dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo.”

E’ con questo pensiero ben piantato in testa che il giornalista musicale del Baco Massimo Bolzonella da tempo cura su questo sito un seguitissimo blog, “La musica che gira intorno”. Ed è sempre nella consapevolezza di quanto la musica sveli molto di noi, del nostro essere più profondo, che lo stesso Bolzonella da il via con oggi ad un ciclo di interviste con le quali va a conoscere personaggi del nostro territorio che rivestono ruoli pubblici proprio sotto il profilo musicale.

Come ascolti la musica? Che musica ascolti? Quale il disco che salveresti? Musica straniera o italiana? Quali canzoni associ ai momenti forti della tua vita? Queste alcune delle domande che Bolzonella pone con i microfoni accesi ai suoi interlocutori, per permettere di farceli conoscere attraverso la musica, svelando aspetti della loro vita privata e del loro modo di essere spesso inattesi.

La prima intervista, e non poteva essere diversamente, va a conoscere il mondo della musica del sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. E non mancano certo le sorprese. Mazzi apre la porta della sua casa musicale, dagli anni dei dischi in vinile e delle discoteche la domenica pomeriggio, ai grandi concerti, ai cantautori italiani. Fino agli anni della politica, che Mazzi identifica con i titoli di grandi canzoni di oggi e di ieri.

Tutte le interviste, man mano che vengono realizzate, sono ascoltabili e scaricabili dal nostro podcast presente su questo sito.

Cliccate sul pulsante qui sotto e buon ascolto!