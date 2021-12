Il podcast. Il presidente del consiglio comunale Leoni e la musica: “Non lo sapete ma ho anche inciso un vinile con la mia band”

Prosegue il percorso del giornalista musicale del Baco Massimo Bolzonella che, attraverso un ciclo di interviste, va a conoscere personaggi del nostro territorio che rivestono ruoli pubblici proprio sotto il profilo musicale.

Come ascolti la musica? Che musica ascolti? Quale il disco che salveresti? Musica straniera o italiana? Quali canzoni associ ai momenti forti della tua vita? Queste alcune delle domande che Bolzonella pone con i microfoni accesi ai suoi interlocutori, per permettere di farceli conoscere attraverso la musica, svelando aspetti della loro vita privata e del loro modo di essere spesso inattesi.

Dopo l’intervista che ci ha rilasciato il sindaco Gianluigi Mazzi, oggi è il turno del presidente del consiglio comunale di Sona Mattia Leoni (nella foto), che ci racconta il suo rapporto strettissimo con la musica, non solo come ascoltatore ma anche come interprete, con la sua chitarra. Tra David Bowie e “quella volta che ho inciso un vinile con la mia band”.

Tutte le interviste, man mano che vengono realizzate, sono ascoltabili e scaricabili dal nostro podcast presente su questo sito e anche sul canale del Baco presente sulla piattaforma di streaming Spotify.

Cliccate sul pulsante qui sotto e buon ascolto!