Il nuovo anno e le responsabilità di ciascuno, per essere all’altezza della nostra storia

Vi sono anni differenti dagli altri, vi sono anni nei quali scatta qualcosa che cambia l’ordine degli eventi. Nella sua monumentale biografia di Umberto Boccioni, Rachele Ferrario fa notare che Boccioni, Kandinskij e Munch – tre tra i più innovatori artisti del primo Novecento – dipingono nello stesso anno “il quadro” con cui sono entrati nella storia e nel nostro immaginario. Nel 1910, Munch firma L’urlo, Kandinskij il primo acquerello astratto e Boccioni La città che sale (nell’immagine sopra). Da quell’anno la storia dell’arte prese una nuova strada.

E’ con questo spirito, quello dell’anno che può essere decisivo, l’anno della svolta, che dobbiamo impegnarci a guardare al 2023 che ci ha aperto in questi giorni le sue porte.

Per Sona questo è un anno importante, l’anno delle elezioni che ci porteranno alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Ma non si esaurisce tutto qui, in quanto non tutto è politica. E per fortuna, mi sento di dire.

Il 2023 può essere un anno fondamentale per molti altri motivi. Quest’anno scadranno i tre anni dall’inizio della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, alla quale ha fatto seguito una terribile recessione economica, poi ingigantita dal dramma umanitario (e pure economico) del conflitto che si sta ancora combattendo in Ucraina a seguito dell’aggressione Russa.

Un sovrapporsi di fattori eccezionalmente negativi che hanno scatenato una tempesta perfetta anche sul nostro territorio, di cui ciascuno di noi sta purtroppo facendo esperienza diretta, sia in famiglia che in ambito lavorativo.

In tutto questo, sono tre anni che parliamo di ripartenza, tanto che questa parola ormai ha quasi perso significato, come una pietanza senza sale. Eppure il 2023 ci presenta invece l’opportunità di costituire veramente una ripresa, soprattutto perché ormai è chiaro a tutti che i ponti sono crollati e al passato a cui eravamo (comodamente?) abituati non è più possibile tornare.

Quindi ora o, forse, mai più. Noi sonesi siamo gente tosta e con le idee chiare su dove stia il giusto e dove la parte sbagliata. Soprattutto nei momenti di crisi. Gli esempi che potremmo fare sono infiniti, ne ricordiamo solo due.

A metà del 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, sul fronte italiano ce la vedevamo molto male. Gli austriaci tenevano ancora saldamente metà dell’altopiano di Asiago e, per riprenderlo, bisognava conquistare una serie di cime che culminavano nel Monte Ortigara. Per liberare l’altopiano era stata predisposta un’armata apposita, la Sesta, forte di duecentomila uomini. L’attacco iniziò in un brumoso giorno di giugno, talmente caliginoso che l’artiglieria italiana sparò a casaccio, senza intaccare le fortificazioni che gli austriaci avevano predisposto. Fu un massacro, non poteva essere altro.

Tra i venticinquemila che morirono in quell’insensata avanzata c’era anche Silvio Bonvicini da Sona. Figlio di Quirico e di Speranza Residori, era nato il 20 luglio del 1897, morì nel primo giorno dell’offensiva – il 10 giugno – combattendo con il glorioso 6° Reggimento Alpini. A soli vent’anni lasciava la mamma, già vedova.

E come lui Giuseppe Caliari, di San Giorgio in Salici, nato nel 1892 e morto in battaglia a Malga Zures sull’Altissimo il 30 dicembre del 1915. E Adelino Mazzi di Lugagnano, classe 1898, caporale maggiore del 2° Reggimento Artiglieria da montagna, deceduto in Albania il 30 settembre 1918, che lasciò soli e disperati la moglie e tre figli. E Antonio Gaspari di Palazzolo, morto a diciannove anni, anche lui sul Monte Ortigara, l’11 luglio del 1917.

Centodue furono alla fine i nostri ragazzi – da Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona – che scomparirono in quel tremendo conflitto, sacrificando le loro giovani vite per la Patria con coraggio e dono totale.

Ma arriviamo al secondo episodio che vogliamo ricordare. Nel 1946, dovendo scegliere tra Monarchia e Repubblica in quel referendum istituzionale che spaccò il Paese, ben il 63,54% dei sonesi votò per la Repubblica. In Italia fece quella scelta solo il 54,27% dei votanti.

A Sona, è quindi chiaro, sappiamo quale strada prendere, quando i tempi si fanno difficili e quando le scelte pesano. L’abbiamo dimostrato.

Ora il nuovo anno ci offre nuovamente la possibilità e la responsabilità di prendere decisioni forti, sia come singoli cittadini che come comunità. Riscopriamo il valore di aprire le porte delle nostre case all’impegno, alla solidarietà, al senso di cittadinanza attiva, al creare connessioni tra famiglie, tra gruppi, tra associazioni, tenendo alto e centrato lo sguardo sugli altri.

Abbiamo vissuto anni difficili, di grandi tribolazioni. E li stiamo ancora vivendo. Ma come ha scritto Sigmund Freud riportando una frase di Ida Bauer, una sua paziente, “se la sofferenza vi ha reso cattivi, l’avete sprecata”.