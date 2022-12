Il Natale è famiglia. Gli auguri del Baco a tutti voi (e alle persone a cui volete bene)

Quando mi chiedono cosa rappresenta per me il Natale la risposta è molto semplice. Il Natale è famiglia.

La parola famiglia deriva dal latino familia che a sua volta deriva da famŭlus il cui mero significato è quello di “servitore, domestico”. Approfondendo si scopre che essa è una voce proveniente dalla lingua Osci, una popolazione di lingua indoeuropea insediatasi nell’Italia meridionale nel I millennio a.C.

La familia considerata inizialmente come l’insieme di servi e schiavi abitanti sotto lo stesso tetto, con il tempo ha assunto un significato più ampio e profondo, diventando il simbolo stesso di una società in rapida crescita e sviluppo.

L’origine della parola appare di fatto semplice, umile e pura. Così come il concetto di famiglia come lo intendo io, costituito da rapporti genuini alla cui base vi sono fiducia, rispetto ed amore.

Il mondo, in sorprendente e continua evoluzione, ad oggi ci pone di fronte a nuove tipologie e generi di famiglie. Non tutte sono comprese, altre non accettate per fattori sociali, politici o religiosi. In questo momento, però, io mi chiedo: è davvero necessario? Dobbiamo per forza definire qualsiasi nucleo composto da due o più persone? Dopo tutte le atrocità e violenze che apprendiamo dai quotidiani e telegiornali e che ci ricordano continuamente la nostra breve permanenza su questo pianeta, non possiamo semplicemente godere per la felicità di chi trova serenità e conforto in “strutture” diverse da ciò che per ognuno di noi è considerato normale? Cos’è la normalità se non quello che reputiamo essa sia sulla base di fattori trasversali che plasmano e trasformano il singolo individuo?

Io ho deciso di non voler più decretare cosa sia giusto considerare normale o meno. La normalità per me è avere una famiglia intesa come porto sicuro, costituito da persone che ci amano indipendentemente da chi siamo e cosa facciamo.

Non ci sono pregiudizi, non ci sono minacce, ma solo amore e totale comprensione nonostante possano esserci differenze di pensiero. Una famiglia può essere grande o piccola, tradizionale o allargata, magari fatta di tanti amici; oppure può essere formata da una persona sola, ma se questa è capace di amare incondizionatamente allora sarà sufficiente per rendere due individui un nucleo familiare pieno di gioia e felicità.

Anche questo Natale purtroppo trascina con sé diversi problemi, inutile negarlo. Il mio pensiero corre velocemente alla popolazione in Ucraina, straziata e sterminata da una guerra senza senso. Penso a tutte le famiglie le cui case sono state devastate da calamità naturali e private di ogni genere di conforto. Penso alle persone malate chiuse in ospedali o strutture residenziali tuttora poco accessibili per una pandemia che ci attanaglia ormai da tre anni. Penso alle persone che ci hanno lasciato troppo presto ed ingiustamente e a tutte le storie che vorremmo raccontargli e condividere con loro.

Se però ci fermiamo e consideriamo tutto quello che questa vita è in grado di toglierci, sbagliamo. Dobbiamo cercare nel nostro piccolo di trovare soddisfazione nei successi che ogni giorno ci guadagniamo con sacrificio e determinazione. È necessario sfruttare appieno il tempo donatoci, è un bene unico e raro e soprattutto non rimborsabile. E quale modo migliore se non spendere il nostro tempo in compagnia delle persone che contano davvero?

Il Natale è famiglia. Ecco, quindi, che l’augurio più bello che possiamo farci per queste feste è quello di trascorrere il tempo regalatoci insieme ai nostri congiunti, chiunque essi siano. Riscopriamo per quanto possibile quel pizzico di magia che solo il Natale può regalare e concentriamoci su ciò che di bello la vita genera e ci offre.

Noi del Baco siamo una famiglia a tutti gli effetti e l’augurio che vogliamo farvi per questo Natale 2022 è che possa essere un giorno pieno di amore. Siamo fatti di carne, ossa ed amore. Lasciamoci invadere da questo sentimento e trasformiamolo nel carburante necessario per vivere.

Buon Natale e tutti e, se mi permettete un momento personale, un particolare augurio di buon compleanno al mio dolce e sempre presente papà.