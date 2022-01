Il museo storico “Baita monte Baldo” di Lugagnano, una realtà culturale in continua crescita

C’è una bellissima realtà storico-culturale a Lugagnano sconosciuta ai più. Si trova presso la baita alpini della frazione ed è nota come museo storico baita monte Baldo.

Abbiamo incontrato alcuni dei fondatori, nonché attuali gestori del sito. Il museo è un’iniziativa fortemente voluta dal Gruppo Alpini e ha, tra i suoi aderenti più fervidi, non solo penne nere ma anche amici degli alpini tesserati dal gruppo che condividono questa splendida avventura.

“L’idea è nata circa 15 anni fa”, ci dice Giovanni Laorno, uno dei fondatori del museo nonché presidente fino a poco tempo fa. “Al forte di Rivoli – prosegue Laorno – c’era una mostra permanente di radio di epoca bellica. Durante una sagra a Sona ho portato giù alcuni pezzi da esporre presso la sala Affreschi. Da lì, visto l’interesse generato dall’iniziativa, abbiamo pensato ad una mostra permanente in zona e il luogo ideale era proprio la baita alpini di Lugagnano”.

Dalle motivazioni iniziali alla realizzazione di una realtà viva il passo è breve. “Dopo poco tempo – ci dice Roberto Cristini, anima operativa del Gruppo Alpini – abbiamo valutato positivamente la possibilità di dare un connotato giuridico alla neonata struttura costituendoci in organizzazione di volontariato iscritta all’omonimo Registro Veneto. Logica avrebbe voluto che il tutto nascesse sotto l’ala giuridica degli Alpini, ma l’idea di proseguire su questa strada cozzava con il fatto che la sezione Alpini di Verona è già associata al centro servizi per il volontariato. Essere in rete con il CSV e con altre ODV del nostro territorio – spiega Cristini – ci apriva le porte alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento per progetti e ci ha permesso, nel tempo, di attingere dalla esperienza e preparazione del CSV. Rimangono indissolubili la genesi, l’affinità, la gestione e la presenza all’interno del Gruppo Alpini Lugagnano”.

Nella nascita dell’organizzazione c’è anche lo zampino dello storico capogruppo Arnoldo Cristini. “Nell’allora scantinato della baita, ora adibito a museo – ricorda Albino Turata, altra anima operativa dell’organizzazione – Arnoldo già raccoglieva reperti di guerra raccolti nei tanti anni di permanenza nel gruppo. Partivamo già con qualcosa di esistente. L’arrivo di Giovanni Laorno, con le sue attrezzature radio, ha dato il via definitivo”.

Albino Turata e Giovanni Laorno nel museo storico Baita Monte Baldo (Foto Mario Pachera).

Il museo viene inaugurato nel 2011. Da lì in avanti assistiamo ad una crescita costante, con un’interessante novità che si andava profilando all’orizzonte. “Da un confronto con Mauro Depretoni del centro studi ANA di Milano – ci racconta Cristini – è nata l’idea di dare un tratto distintivo al neonato Museo. Non più solo un’esposizione di oggetti legati alla guerra, ma un percorso che parlava degli uomini e delle donne che, oltre ad essere impegnati sui campi di battaglia, svolgevano anche delle attività e delle professioni legate alla realtà di quel momento”.

“Ecco allora che il museo della baita – aggiungono i nostri interlocutori – assume anche la connotazione museo delle arti e dei mestieri. Un cerchio storico che si chiude parlando delle persone e delle loro vite”.

Tantissimi reperti sono esposti nell’area museale, ma tantissimi giacciono ancora in scatole stivate in magazzini sparsi un po’ ovunque. L’afflusso di oggetti storici donati al museo è continuo. È affascinante guardare e, ove possibile, toccare oggetti appartenenti alle nostre radici contadine, artigianali e industriali o dotazioni personali dei nostri nonni che hanno partecipato alle guerre mondiali. Senza dimenticare la presenza di tanti libri, alcuni di importante valore storico, di reperti di numismatica e molto altro.

“Tra gli oggetti che ci piace citare, perché abbastanza unici nel loro genere – ci dicono Laorno e Turata – annoveriamo un set completo di attrezzi per la cura dei muli: dalle spazzole per la pulizia del pelo, ai calzari, alle incudini e alle forge per lavorare i ferri per gli zoccoli. Rimanendo invece nella tradizione culturale e storica della comunità di Lugagnano, il museo ospita la croce e l’inferriata della balaustra della vecchia chiesa, nonché una bellissima collezione di messali della stessa, alcuni dei quali risalenti al 1700”.

Un’ala del museo ospita una stupenda collezione di apparecchiature radio. “Sono strumentazioni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale – precisa Laorno -. Nella Prima le telecomunicazioni erano agli albori, avvenivano a filo e per brevi distanze. Per le lunghe distanze ci si affidava ancora ai piccioni viaggiatori”.

Fino a prima del periodo di limitazioni legate alla pandemia, il museo era luogo di visite, comprese uscite didattiche organizzate dalle scuole. La ferma intenzione degli organizzatori è che tutto ciò possa quanto prima riprendere. Tante le persone che danno una mano nella gestione del museo.

Le citiamo come forma di riconoscenza per la loro opera: agli albori il mitico Luigi “Gigi Cartolina” Sala e Giuseppe Pachera grandi appassionati di Storia, la dottoressa Daniela Peretti esperta in beni culturali. C’è chi dà una mano nella logistica, catalogazione e pulizia come Diego Avanzi, Marco Rizzotti, Adriano Meloni, Roberto Nichele e, nella parte di manutenzione e riparazioni, Giorgio Pavesi, Luigi Bonesoli, Lonardi, Piergiorgio Vacchini e Lucio Favari. Oltre ovviamente al capogruppo nonché attuale presidente del museo Fausto Mazzi.

Per dare un’idea dell’importanza della realtà museo della baita chiediamo a Cristini di fornirci qualche dato numerico. “Sono archiviati, ma non completamente esposti per carenza di spazio disponibile, 980 pezzi della guerra, 642 sulla naja, 1939 sulle arti e mestieri, circa 800 pezzi di numismatica e mini assegni, circa 4000 documenti intesi come cartoline, attestati, foto, figurine, schede telefoniche, giornali d’epoca, opuscoli, una biblioteca in cui sono presenti 2934 libri dei quali 1762 esposti. In fase di allestimento l’esposizione della rivista storica Historia, testi pubblicati nel periodo che va dal 1957 al 1999. La categoria di arti e mestieri è suddivisa ulteriormente in aree tematiche: il calzolaio, il casaro, il contadino, il cacciatore, l’enologo, l’elettricista, il fabbro, il falegname, il ferroviere, l’idraulico, il maniscalco, il vigile del fuoco e altri. Oltre a reperti afferenti al culto religioso e alle chiese in particolare. L’80% dei reperti è catalogato, cioè per ognuno esiste una scheda descrittiva dettagliata che riporta anche il donatore. Disponiamo pure di un’interessante collezione delle bandiere dei paesi che compongono la NATO”.

È quindi abbastanza evidente che una priorità massima è lo spazio ulteriore che il museo necessita per strutturarsi al meglio. “A tal proposito – ci dice il capogruppo Fausto Mazzi – ci siamo già mossi con l’amministrazione Comunale per la valutazione congiunta di un progetto, da noi elaborato, di espansione del museo. L’intenzione di ambo le parti è procedere verso una felice conclusione del progetto. Noi Alpini ci siamo dati una data obiettivo: l’8 dicembre 2022, data tradizionalmente dedicata al tesseramento dei soci, vogliamo inaugurare il nuovo museo allargato”.