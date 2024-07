“Il mulo Olmo, l’attentato alla caserma di Sesto e l’Inferno di Dante”: I ricordi di naja di Giovanni Marco Tacconi di Palazzolo

Giovanni Marco Tacconi (nella foto di Marco Bonfichi), meglio noto come “Zio Marco” da chi scrive, è un energico ed entusiastico signore che non dimostra affatto le sue quasi ottanta primavere. Venne chiamato a prestare il servizio militare di leva in Alto Adige in un periodo di forte tensione politica con la confinante Austria a causa degli irredentisti del BAS (Befreiungsauschuss Südtirol o Comitato per la liberazione del Sudtirolo).

La paura e la rabbia incontrate dopo l’attentato di Sesto Pusteria del 26 agosto 1965, nuovamente vissute dopo la strage di Cima Vallona del 1967, lo hanno spinto negli anni a cercare verità e risposte e, insieme alla sua delicata esperienza familiare, hanno creato in lui una gran voglia di raccontare le sue esperienze. Esperienze che riporto dalla sartoria di uno storico negozio di Palazzolo, luogo d’esecuzione di questa intervista.

Per chi non ti conoscesse, perché non ci parli brevemente un po’ di te?

Dunque, all’anagrafe dovrei essere scritto come Giovanni Marco Tacconi, ma per un errore sono stato scritto solo come Giovanni Tacconi, anche se tutti mi conoscono come Marco. Cominciai a lavorare come muratore a quattordici anni e appena ventunenne mi chiamarono a prestare il servizio militare di leva al Centro Addestramento Reclute di Cuneo il 7 gennaio 1965, per poi spostarmi alla casermetta Druso di San Candido nella provincia di Bolzano.

Quando sei dovuto partire, sapevi cosa ti aspettava o sei stato colto di sorpresa?

Sapevo solo che avrei passato un periodo di quindici mesi lontano dai miei affetti, ma a quello ero già pronto in un certo senso, non ero di certo il primo che partiva per la naja. Quando arrivammo a San Candido eravamo in dieci alpini, condividevamo la stessa stanza con letti a castello a tre piani e il nostro comandante ci assegnò il compito di pattugliare il confine italo-austriaco adiacente alla caserma. I tralicci e la ferrovia erano spesso soggetti ad attentati da parte del BAS, per questo dovevamo controllare che da lì non passassero terroristi. Poiché il nostro compito era di segnalare via ricetrasmittente la presenza di eventuali persone sospette, insieme a noi c’era un graduato della Guardia di Finanza, in quanto solo lui aveva il permesso di ritirare ed ispezionare i loro documenti. Seppure non sapessi assolutamente cosa mi aspettava quando sarei arrivato in Alto Adige, né io né le altre reclute avevamo un sentore di pericolo quando eravamo lì. Era tutto piuttosto tranquillo. Non ci rendevamo conto in realtà che, mentre pattugliavamo le zone vicino al confine con l’Austria, il pericolo fosse costantemente dietro l’angolo.

Giovanni Marco Tacconi in uno scatto ai tempi della naja.

Quando eri di pattuglia sul Mont’Elmo successe qualcosa di molto particolare. Se ti dico la parola “Olmo” che cosa ti viene in mente?

Eravamo stati chiamati a pattugliare una zona di confine verso est, dove spesso ci incontravamo con un altro distaccamento che proveniva in direzione opposta. Un giorno la teleferica che da Sesto saliva per Mont’Elmo e forniva il necessario alla caserma si ruppe, così il comandante della caserma di San Candido dovette chiedere a Sesto di inviare un mulo che supplisse la teleferica. La nostra caserma di sbarramento, infatti, non era dotata di muli. Purtroppo, una volta arrivato quasi alla cima, il povero muletto chiamato Olmo inciampò in una roccia sul ripido sentiero e cadde sul fianco, facendo così cadere giù per la montagna il contenuto che aveva nelle casse. Avendo appena vent’anni, ingenuamente scoppiammo a ridere, per poi essere subito richiamati dal nostro Comandante a correre ad aiutare e raccogliere tutto. Olmo suscitò in noi subito un forte sentimento di tenerezza e, una volta rialzatosi, ci fermammo tutti quanti a dargli da mangiare, da bere e ad accarezzarlo. Qualcuno gli offrì scherzosamente persino della cioccolata ed una sigaretta. Fu un momento di grande umanità.

Un forte contrasto con la tensione che ancora non si era manifestata a voi in prima persona, dico bene?

Proprio così ma non fu l’unica cosa che contrastava con la realtà. Mi ricordo con piacere delle sere a Mont’Elmo e del silenzio che regnava. A fondo valle si vedevano i fanali delle automobili ma non se ne sentiva il rumore, il cielo era stellato, la luna era limpida, le montagne si ammantavano di blu e persino le marmotte non facevano alcun verso per non rompere quei momenti di pace. Una pace rottasi una sera dell’agosto 1965, quando ci giunse la terribile notizia dell’attentato alla caserma dei carabinieri di Sesto, appena sotto di noi. Dopo che due poveri carabinieri rimasero uccisi nell’accaduto, abbiamo aperto gli occhi, perso la paura e, alimentati da rabbia e dispiacere, cominciammo a svolgere il nostro compito con molta più attenzione e dedizione. Stando seduti a guardare le stelle, si vedeva come il cielo fosse uguale sia al di qua che al di là del confine e in noi si rafforzava la convinzione che l’unica via per una società più giusta fosse la pacifica convivenza fra i popoli. Di recente ho letto un libro della giornalista Lilli Gruber – L’inganno – in cui narra di un altro attentato, peraltro accaduto pochi mesi dopo il mio congedo: l’attentato ad un traliccio su Cima Vallona del 25 giugno 1967. Si scrive che non è del tutto chiaro a chi attribuire la colpa dell’accaduto. Io voglio credere alle autorità italiane vista l’ostilità che provavano quelle popolazioni verso la nostra patria. Ripensandoci, come avevano colpito la caserma dei carabinieri di Sesto ed i militari sul traliccio del Vallona, potevano colpire in qualsiasi momento anche noi, che non avevamo adeguati armamenti per poterci difendere ed eravamo ugualmente esposti.

Mi è giunta voce che un tuo passatempo è leggere. Quando è nata questa passione?

Molto presto nella mia vita. Nella zona di campagna in cui sono nato e cresciuto, abitavo vicino ad uno scrittore di romanzi d’appendice per il Corriere della Sera che si ritirava in quel luogo durante l’estate e mi “ingolfava” regolarmente di libri di ogni tipo, dalle avventure di Sandokan a Topolino, inclusi i classici dell’Ottocento e Novecento. Ancora oggi “consumo” almeno due libri al mese. Poi, ogni tanto, scrivo o compongo.

E durante la leva? Avevi tempo di portare avanti queste passioni?

Certamente. Ricordo che nella libreria al CAR di Cuneo c’era un’edizione illustrata e piuttosto malandata dell’Inferno dantesco. Una volta arrivati al Battaglione San Candido, insieme al mio collega Umberto Fantoni, a tempo perso, ci dilettavamo a rielaborare i versi in chiave scherzosa e adattandoli alla nostra esperienza di vita militare. Ad oggi, la mia situazione familiare mi spinge a voler comunicare le mie ansie e scaricare le mie tensioni, per questo ci tenevo molto a trovare qualcuno che potesse diffondere il mio racconto. Nella vita può capitare di essere trapassati da vicende in cui ogni speranza sembra vana ed è lì che i ricordi assumono un significato più importante così come scrivere aiuta a stemperare angosce e tensioni.